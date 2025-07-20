Povećan broj pijanih i drogiranih vozača na ulicama Sarajeva

Isključeno je i 13 osoba jer su upravljale vozilom prije sticanja prava na upravljanje motornim vozilom

Kontrole saobraćaja u Sarajevu. MUP KS

B. C.

20.7.2025

Pripadnici MUP-a Kantona Sarajevo, u toku proteklog dana, preduzimajući redovne mjere kontole saobraćaja, podnijeli su dva zahtjeva za pokretanje prekršajnih postupaka, uručili 517 prekršajnih naloga, a za lakše prekršaje upozorili pet vozača, saopćeno je iz MUP-a Kantona Sarajevo.

Iz sobraćaja je isključen 31 vozač zbog upravljanja motornim vozilom pod dejstvom alkohola, te osam vozača zbog upravljana vozila pod utjecajem opojnih droga.

Isključeno je i 13 osoba jer su upravljale vozilom prije sticanja prava na upravljanje motornim vozilom i dva vozača koji su vozili za vijeme trajanja zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom.

Isključena su i tri vozila zbog isteka važnosti potvrde o registraciji, pet neregistriranih vozila i jedno zbog tehničke neispravnosti. 

# VOZAČI
# SAOBRAĆAJ
# MUP KS
