Povećan broj pijanih i drogiranih vozača na ulicama Sarajeva

Pripadnici MUP-a Kantona Sarajevo, u toku proteklog dana, preduzimajući redovne mjere kontole saobraćaja, podnijeli su dva zahtjeva za pokretanje prekršajnih postupaka, uručili 517 prekršajnih naloga, a za lakše prekršaje upozorili pet vozača, saopćeno je iz MUP-a Kantona Sarajevo.

Iz sobraćaja je isključen 31 vozač zbog upravljanja motornim vozilom pod dejstvom alkohola, te osam vozača zbog upravljana vozila pod utjecajem opojnih droga.

Isključeno je i 13 osoba jer su upravljale vozilom prije sticanja prava na upravljanje motornim vozilom i dva vozača koji su vozili za vijeme trajanja zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom.

Isključena su i tri vozila zbog isteka važnosti potvrde o registraciji, pet neregistriranih vozila i jedno zbog tehničke neispravnosti.