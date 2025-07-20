Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

DRUŠTVENE MREŽE

Doktorica iz Tuzle šokirala objavom: Danas se mojoj djevojčici desilo nešto strašno, nepoznati muškarac ju je pratio i dodirivao

Zamislite šta bi bilo da nije pobjegla. Danas je ovo – a sutra? Šta čeka drugo dijete?

Asja Begović. Facebook

B. C.

20.7.2025

Tuzlanska doktorica estetske medicine Asja Begović objavila je na društvenim mrežama uznemirujući post u kojem navodi da je nepoznati muškarac neprimjereno dirao njenu 10-godišnju kćerku.

Kako kaže, sve se dogodilo u marketu u Tuzli.

- Danas se mojoj djevojčici desilo nešto strašno. Oko 15:30, u marketu ROBOT kod MUP-a, u zgradi gdje živimo, dok je bila s mlađim bratom, nepoznati muškarac ju je pratio kroz cijeli market i u više navrata dodirivao po zadnjici. Sve to se desilo među ljudima, usred bijela dana.

Na sreću, uspjela je pobjeći i doći kući. Na snimcima se jasno vidi kako je pratio, vrebao trenutak da ostane sama – da bi je mogao dirati. Moje dijete. Dijete od deset godina.

Ono što dodatno užasava: čovjek izgleda sasvim “normalno”. Oko 40 godina, tamnosmeđa kosa vezana u kratak rep, naočale, uredan, čisto i lijepo obučen - sve ono što vam ne bi probudilo sumnju.

I upravo zato ovo dijelim. Jer ovakve stvari se ne dešavaju “negdje tamo”, već u našim kvartovima, našim marketima, našoj djeci i u centru grada.

Zamislite šta bi bilo da nije pobjegla. Danas je ovo – a sutra? Šta čeka drugo dijete?

MOLIM VAS PAZITE SVOJU DJECU


Objava dr. Begović. Screenshot

- Ova objava nije za pažnju. Ovo je poziv da otvorimo oči i budemo roditelji u svakom smislu te riječi.

Zgrožena sam i nasikirana ali i zahvalna što mi je dijete sada sigurno.

Neka ova poruka dođe do svakog roditelja- napisala je na Instagramu doktorica Asja Begović.

# MUŠKARAC
# DJEVOJČICA
# TUZLA
# ASJA BEGOVIĆ
PRIKAŽI KOMENTARE (24)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.