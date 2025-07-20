Situacija s požarom na Gubavici kod Mostara povoljnija

Požar koji se jutros od 7,30 sati ponovo aktivirao na lokalitetu Gubavica-Elezovina, južno od Mostara, i dalje gase pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice (PVJ) Mostar.

- Situacija je trenutno povoljnija, ali su ekipe i dalje na terenu -kazao nam je dežurni operativni u PVJ Mostar.

Podsjetimo, vatrogasci su se na ovom području tokom jučerašnjeg dana s požarom borili od 17,16 sati do 21,30 sati. U četiri navrata na tom lokalitetu je djelovao i air-traktor.

Također, air-traktor je, kako smo pisali, jučer u pet navrata djelovao i na području Hodova kod Stoca. Prema posljednjim informacijama iz Operativnog centra Uprave civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona, taj požar je pod kontrolom, a vatrogasci su i dalje na terenu.

Također, čapljinski vatrogasci od jučer, od 17.50 sati gase požar kod Rotimskog potoka prema Gubavici.

Inače, u posljednja 24 sata na području HNK zabilježeno je 14 požara.