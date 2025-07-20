Oglasio se MUP SBK: Idenifikovano sedam osoba zbog raspirivanja mržnje na spomen-obilježju kod Travnika

Iz MUP-a Srednjobosanskog kantona izdali su saopćenje vezano za incident kod Travnika.

Objava na TikToku

- Dana 19.07.2025.godine oko 11,00 sati u policijsku stanicu Travnik je prijavljeno da se na društvenoj mreži Tik-Tok pojavio video snimak na kojem se prikazuje da je dana 18.07.2025.godine oko 14,14 sati više nepoznatih osoba došlo na plato spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima „Pješčara“ i da su tom prilikom između ostalog pozivali Matane- Hrvate da dođu da se „pobiju“, uz iznošenje raznih prijetnji i provokacija.

Odmah po zaprimanju prijave, službenici policije su u saradnji sa nadležnim kantonalnim tužilaštvom pristupili poduzimanju mjera i radnji iz svoje nadležnosti. Tom prilikom izvšena je identifikacija 8 osoba, od kojih je 7 osoba sa spornog video snimka, dok je osma osoba iz Širokog Brijega, koja je učestvovala u dogovaranju „obračuna“ na Pješčari.

Dvije osobe sa područja Zeničko-dobojskog kantona i dvije osobe sa područja Sarajevskog kantona su lišene slobode, dok se za ostalim intenzivno traga.

Obzirom da se radi o osobama sa različitih kantona u navedene aktivnosti su uključeni i pripadnici Federalne uprave policije. Poseban akcenat u aktivnostima policije i tužilaštva biće usmjeren na utvrđivanje razloga zbog kojih je odredište „obračuna“ izabran Srednjobosanski kanton, odnosno Pješčara.

Bit će poduzete mjere

Protiv svih osoba koje se budu dovele u vezu sa navedenim događajem, biće poduzete mjere i radnje u vezi sa krivičnim djelom “Izazivanje narodonosne, rasne i vjerske mržnje, razdora ili netrpeljivosti“.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona poziva građane na suzdržanost i povjerenje u nadležne institucije, te da se odgovorno ponašaju posebno na društvenim mrežama, kako bi izbjegli zakonsko sankcionisanje.