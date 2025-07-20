U Drini pronađeno tijelo državljanke Srbije

Dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina naložio je da se izvrši obdukcija

Drina. RTRS

S. S.

20.7.2025

Beživotno tijelo državljanke Srbije J.W. pronađeno je na obali rijeke Drine.

Kako je saopćeno iz Policijske uprave Bijeljine u subotu oko 18.45 prijavljeno da je na obali rijeke Drine u mjestu Popovi, grad Bijeljina, pronađeno beživotno tijelo državljanke Republike Srbije.

- Policijski službenici Policijske uprave Bijeljina su izvršili uviđaj na licu mjesta kojim je rukovodio dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina, nakon toga su preduzeli i sve druge mjere i radnje iz svoje nadležnosti - saopšteno je iz PU Bijeljina.

Dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina naložio je da se izvrši obdukcija.

