U Drini pronađeno tijelo državljanke Srbije

Beživotno tijelo državljanke Srbije J.W. pronađeno je na obali rijeke Drine.

Kako je saopćeno iz Policijske uprave Bijeljine u subotu oko 18.45 prijavljeno da je na obali rijeke Drine u mjestu Popovi, grad Bijeljina, pronađeno beživotno tijelo državljanke Republike Srbije.

- Policijski službenici Policijske uprave Bijeljina su izvršili uviđaj na licu mjesta kojim je rukovodio dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina, nakon toga su preduzeli i sve druge mjere i radnje iz svoje nadležnosti - saopšteno je iz PU Bijeljina.

Dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina naložio je da se izvrši obdukcija.