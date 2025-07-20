Jeziva saobraćajna nesreća kod Vareša: Dvije osobe poginule, treća teško povrijeđena

U mjestu Vijaka kod Vareša danas se desila jeziva saobraćajna nesreća u kojoj su poginule dvije osobe.

Informaciju o smrti osoba su potvrdili iz Operativnog centra MUP-a ZDK.

Nesreća se desila na regionalnom putu oko 12:25 sati i u njoj je učestvovalo jedno vozilo marke Škoda Fabia.

- Putničko vozilo Fabia sletjelo je s ceste. U automobilu su se nalazili F. E. (1968) iz Vareša, osoba F. H. (1973) i još jedan saputnik F. E. (1944). F. E. (1944) je poginuo na mjestu nesreće, dok je druga osoba F. E. (1968) preminula u bolnici. Treća osoba F. H. koja se nalazila u automobilu zadobila je teške tjelesne povrede - kazali su iz MUP-a ZDK.