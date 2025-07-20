Žena drškom sjekire ubila muža dok je spavao, pomogao joj ljubavnik: Htjela je da joj prepiše imovinu

Četrdesetpetogodišnja žena iz Stare Pazove u Srbiji usmrtila je supruga dok je spavao, udarajući ga drškom sjekire, a prema sumnjama istražitelja, pomogao joj je muškarac s kojim je bila u ljubavnoj vezi, prenosi Blic.rs. Komšija ubijenog šezdesetogodišnjaka rekao je da je par godinama živio zajedno, ali da su odnosi bili napeti.

– Ona je stalno insistirala da imovina bude prepisana na nju, ali je on to odbijao. Zbog toga su se stalno svađali. Bila je problematična, dok je on bio dobar i miran čovjek – rekao je jedan stanovnik Stare Pazove.

Kćerka ubijenog ispričala je da je njen otac kobnog dana s vlastitog telefona kolegama poslao poruku da neće dolaziti na posao, što je odmah bilo sumnjivo.

– Moj tata nije znao pisati poruke, znao je samo odgovarati na pozive. Zato smo svi posumnjali da je poruku s njegovog telefona poslala upravo ta žena – kazala je.

Zet ubijenog muškarca rekao je da tast jeste pravio greške, ali da niko nije mogao naslutiti ovakav kraj.

– Njegova jedina greška je što je nije ranije izbacio iz kuće. Znali smo da imaju problema, ali ovakav ishod niko nije mogao zamisliti – izjavio je.

Prema informacijama Blica, zločin se dogodio u noći između 17. i 18. jula. Žena je drvenom drškom sjekire zadala više udaraca mužu u glavu, usmrtivši ga na licu mjesta. Nakon ubistva, pozvala je svog navodnog ljubavnika, te su zajedno u noći između 18. i 19. jula tijelo odnijeli do poljskog puta i tamo ga ostavili. Predmete s tragovima krvi bacili su u obližnje kukuruzište nedaleko od kuće.