Određen jednomjesečni pritvor Luki Kurtaliću i vojniku OS BiH Asifu Džananoviću

Općinski sud u Tuzli prihvatio je prijedlog Tužilaštva Tuzlanskog kantona i odredio jednomjesečni pritvor Luki Kurtaliću (30) i Asifu Džananoviću (34), pripadniku Oružanih snaga BiH, potvrđeno je za portal “Avaza” iz Općinskog suda Tuzla.

- Općinski sud u Tuzli je dana 20.07.2025. godine donio nepravosnažno rješenje kojim je osumnjičenim Luki Kurtalić i Džananović Asifu određena mjera pritvora u trajanju od 1 (jednog) mjeseca, zbog osnovane sumnje da su počinili i to osumnjičeni Luka Kurtalić u sticaju dva krivična djela – Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga – iz člana 238. stav 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine u vezi sa članom 54. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, a osumnjičeni Asif Džananović produženo krivično djelo - Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 238. stav 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine u vezi člana 55. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, u sticaju sa krivičnim djelom - Posjedovanje i omogućavanje uživanja opojnih droga iz člana 239. stav 3. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine sve u vezi člana 54. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine, po prijedlogu Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona za određivanje mjere pritvora broj: T03 0 KT 0121353 25 od 19.07.2025. godine. saopćeno je za „Avaz“ iz Općinskog suda Tuzla.



