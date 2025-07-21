Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

TUŽILAŠTVO TK

Pritvoreni Dževad Hasić i Kenan Pulješija zbog krađe i oštećenja relikvija u Sabornom hramu

Osumnjičeni su višestruki povratnici u činjenju krivičnih djela protiv imovine

Oštećenje na Sabornom hramu. Facebook

B. C.

21.7.2025

Sudija za prethodni postupak Općinskog suda Tuzla prihvatio je prijedlog postupajućeg tužioca i odredio mjeru jednomjesečnog pritvora za Dževada Hasića (40) i Kenana Pulješija (32) iz Tuzle zbog postojanja osnovane sumnje da su kao saučesnici 18. jula 2025. godine u Sabornom hramu Uspenja Presvete Bogorodice Srpske pravoslavne crkve u Tuzli počinili krivično djelo teška krađa, saopćeno je iz Tužilaštva TK.

Ranije osuđivani 

Osumnjičeni su višestruki povratnici u činjenju krivičnih djela protiv imovine. Hasić je osuđen 31 puta, a Pulješi 18 puta, uglavnom za imovinske delikte.

Hasić i Pulješi su osumnjičeni da su 18. jula u jutarnjim satima, po prethodnom dogovoru s ciljem pribavljanja protivpravne koristi, ušli u pravoslavnu crkvu u Tuzli, nasilno otvorili kasu sa dobrotvornim prilozima i otuđili određeni iznos novca. 

Nakon toga je Pulješi upotrebom podesnog predmeta otvorio i oštetio kovčežić sa moštima Svete Matrone Moskovske koji se nalazio u unutrašnjosti drvenog postolja, te su obojica provalili u crkvenu prodavnicu i ukrali novac u iznosu nešto većem od 200 KM i udaljili se.

Obavljena kriminalistička obrada

Istražitelji OKP PU Tuzla su radeči na rasvjetljavanju ovog krivičnog djela identifikovali i lišili slobode osumnjičene u popodnevnim satima 18. jula. Nad njima je obavljena kriminalistička obrada te su uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu predati u nadležnost Tužilaštva.

Postupajući tužilac je donio naredbu o provođenju istrage i ispitao osumnjičene.

# KRAĐA
# PRITVOR
# TUŽILAŠTVO TK
# OPĆINSKI SUD TUZLA
PRIKAŽI KOMENTARE (5)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.