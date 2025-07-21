Pritvoreni Dževad Hasić i Kenan Pulješija zbog krađe i oštećenja relikvija u Sabornom hramu

Sudija za prethodni postupak Općinskog suda Tuzla prihvatio je prijedlog postupajućeg tužioca i odredio mjeru jednomjesečnog pritvora za Dževada Hasića (40) i Kenana Pulješija (32) iz Tuzle zbog postojanja osnovane sumnje da su kao saučesnici 18. jula 2025. godine u Sabornom hramu Uspenja Presvete Bogorodice Srpske pravoslavne crkve u Tuzli počinili krivično djelo teška krađa, saopćeno je iz Tužilaštva TK.

Ranije osuđivani

Osumnjičeni su višestruki povratnici u činjenju krivičnih djela protiv imovine. Hasić je osuđen 31 puta, a Pulješi 18 puta, uglavnom za imovinske delikte.

Hasić i Pulješi su osumnjičeni da su 18. jula u jutarnjim satima, po prethodnom dogovoru s ciljem pribavljanja protivpravne koristi, ušli u pravoslavnu crkvu u Tuzli, nasilno otvorili kasu sa dobrotvornim prilozima i otuđili određeni iznos novca.

Nakon toga je Pulješi upotrebom podesnog predmeta otvorio i oštetio kovčežić sa moštima Svete Matrone Moskovske koji se nalazio u unutrašnjosti drvenog postolja, te su obojica provalili u crkvenu prodavnicu i ukrali novac u iznosu nešto većem od 200 KM i udaljili se.

Obavljena kriminalistička obrada

Istražitelji OKP PU Tuzla su radeči na rasvjetljavanju ovog krivičnog djela identifikovali i lišili slobode osumnjičene u popodnevnim satima 18. jula. Nad njima je obavljena kriminalistička obrada te su uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu predati u nadležnost Tužilaštva.

Postupajući tužilac je donio naredbu o provođenju istrage i ispitao osumnjičene.