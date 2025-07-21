Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

PRESUDIO I SEBI

Detalji užasa u Bajinoj Bašti: Tri puta pucao u bivšu ženu, u dijete ispalio hitac

Slučaj policiji prijavio je upravo Anin novi partner, nakon što se umjesto nje javio Mihailo koji je rekao da je Ana ostavila dijete i otišla

Kuća u kojoj se desio zločin. Rina

B. C.

21.7.2025

U selu Obajgora kod Bajine Bašte muk i nevjerica nakon nezapmaćenog zločina do kojeg je došlo nakon što je Mihailo R. (69) ubio suprugu Anu (46) i sina Vladimira (7).

Ana i Mihailo su se razveli

- Ne znamo šta je moglo da bude okidač za ovaj užas koji je počinio. Ana i Mihailo su se razveli, a žena se sa djetetom odeselila u Novi Sad. Sina je dobio u poznim godinama. Svuda su išli zajedno, djelio je njihove zajedničke trenutke i na društvenim mrežama. Nakon nekih teških trenutaka u životu, on mu je bio jedina radost. Šta se desilo da ubije i ženu, svoje dijete, pa sebe niko ne može da shvati. Ovo je stvarno prava tragedija - kaže za Rinu mještanka sela.

Do zločina je došlo sinoć oko 20 sati, kada je Mihailo R. hicima iz pištolja prvo života lišio svoju bivšu suprugu pogodivši je sa tri metka, potom sina u kog je ispalio jedan metak, a na kraju je izvršio samoubistvo, piše Telegraf.


Ana i Mihailo. Facebook

Ana i Mihailo R. upoznali su se u Rusiji gde je on radio. Vjenčali su se, dobili sina i vratili u selo kod Bajine Bašte. Poslije par godina došlo je do razvoda. 

Pozvao policiju

Prema izjavama mještana Ana je sa novim emotivnim partnerom došla u Bajinu Baštu i boravili su u privatnom smještaju, zašto je otišla u porodičnu kuću nije poznato.

Slučaj policiji prijavio je upravo Anin novi partner, nakon što se umjesto nje javio Mihailo koji je rekao da je Ana ostavila dijete i otišla, što je muškarcu bilo sumnjivo.

Istragu o ovom slučaju vodi nadležno tužilaštvo iz Užica.

# SRBIJA
# UBISTVO
# BAJINA BAŠTA
# SAMOUBISTVO
PRIKAŽI KOMENTARE (14)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.