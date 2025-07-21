Detalji užasa u Bajinoj Bašti: Tri puta pucao u bivšu ženu, u dijete ispalio hitac

U selu Obajgora kod Bajine Bašte muk i nevjerica nakon nezapmaćenog zločina do kojeg je došlo nakon što je Mihailo R. (69) ubio suprugu Anu (46) i sina Vladimira (7).

Ana i Mihailo su se razveli

- Ne znamo šta je moglo da bude okidač za ovaj užas koji je počinio. Ana i Mihailo su se razveli, a žena se sa djetetom odeselila u Novi Sad. Sina je dobio u poznim godinama. Svuda su išli zajedno, djelio je njihove zajedničke trenutke i na društvenim mrežama. Nakon nekih teških trenutaka u životu, on mu je bio jedina radost. Šta se desilo da ubije i ženu, svoje dijete, pa sebe niko ne može da shvati. Ovo je stvarno prava tragedija - kaže za Rinu mještanka sela.

Do zločina je došlo sinoć oko 20 sati, kada je Mihailo R. hicima iz pištolja prvo života lišio svoju bivšu suprugu pogodivši je sa tri metka, potom sina u kog je ispalio jedan metak, a na kraju je izvršio samoubistvo, piše Telegraf.



