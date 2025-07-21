Drama na Ilidži: U pucnjavi ranjen sarajevski reper Sajfer

Jedna osoba ranjena je danas na Ilidži, potvrđeno je za portal "Avaza".

Kako je rečeno iz MUP-a Kantona Sarajevo, u 15:20 sati Dom zdravlja Ilidža je obavijestio da se njima javio muškarac inicijala A.N. sa povredom lijeve potkoljenice koja je najvjerovatnije nastala vatrenim oružjem.

- On je još uvijek na ljekarskoj obradi. Kolege su upućene na tu lokaciju, tako da preliminarno još ne znamo da li je riječ o samoranjavanju ili je učestvovao još neko u tome – rekla je portparolka MUP-a KS Mersiha Novalić za portal „Avaza“.

Prema nezvaničnim informacijama „Avaza“ u ovom događaju povrede je zadobio reper iz Sarajeva Adnan Nikšić, poznatiji kao Sajfer.