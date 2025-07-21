Za zločine u Rogatici sedam godina zatvora

Sud Bosne i Hercegovine je prvostepenom presudom osudio Slavišu Đerića na tri, a Nenada Ujića na četiri godine zatvora zbog nečovječnog postupanja prema civilima zatočenim u Rogatici.

Istom presudom Zoran Nešković, Panto Pantović i Pero Despet su oslobođeni optužbe, kao i Đerić i Ujić za pojedine tačke.

Nečovječno postupanje prema civilima

Sud je dvojicu nekadašnjih pripadnika Vojne policije, stražara u zatočeničkom objektu “Rasadnik”, proglasio krivim za nečovječno postupanje prema civilima s područja Žepe, Rogatice i Srebrenice u periodu od jula do decembra 1995.

- Vijeće utvrđuje van razumne sumnje da su počinili radnje kao izvršioci ili saizvršioci - kazao je predsjedavajući Vijeća Zoran Božić.

Đerić je proglašen krivim po šest tačaka optužnice, Ujić po devet, dok jedna obuhvata obojicu. Prvostepenom presudom je utvrđeno da su tukli zatočenike, te im na druge načine nanosili fizičke u psihičke patnje. Ujić je, između ostalog, nečovječno postupao prema svjedoku M-3.

- Tako što ga je oborio na krevet, izvadio nož i zarezao ga po vratu, a trag je i danas vidljiv - navodi se u presudi.

"Najveće batine"

Božić je podsjetio da je jedan od oštećenih naveo da je najveće batine dobio od Đerića i da se druga zlostavljanja u “Rasadniku” ne mogu porediti s tim.

Prilikom odmjeravanja kazne, od olakšavajućih okolnosti u obzir je uzeto da su Đerić i Ujić u to vrijeme bili relativno mlade životne dobi, te da su porodični ljudi i ranije neosuđivani.

- Vijeće smatra da će se umanjenom kaznom postići svrha kažnjavanja i da je izrečena kazna srazmjerna težini djela... posljedice nisu teške i dalekosežne - obrazložio je sudija.

Po 15 tačaka optužnice izrečena je oslobađajuća presuda. Jedna od tih tačaka je nečovječno postupanje i ubistvo imama i predsjednika Ratnog predsjedništva Žepe Mehmeda Hajrića, koja se odnosi na svu petoricu optuženih.

- Ključni dokaz je svjedočenje M-2, međutim po ocjeni Vijeća on nije bio konzistentan... Pored toga, njegov iskaz u odlučnim činjenicama ne potvrđuju drugi svjedoci - naveo je Božić.

Nešković je oslobođen optužbe da kao komandir zatočeničkog objekta nije spriječio ni kaznio počinioce. Vijeće je ocijenilo da nije dokazano znanje i svijest Neškovića o zlostavljanju zatočenika na način kako je opisano u optužnici.

Pročitane izjave svjedoka

Obrazlažući razloge za donošenje oslobađajuće presude po drugim tačkama sudija je naveo da su u nekim slučajevima samo pročitane izjave svjedoka bez izvođenja drugih dokaza, da su bile sporne identifikacije, kao i da su neki iskazi bili uopšteni i neprecizni.

Prvostepenom presudom odbijeno je 15 tačaka optužnice od kojih je Tužilaštvo odustalo tokom postupka. Među tim tačkama su optužbe protiv Neškovića za nezakonito zatvaranje, kao i optužba protiv Đerića i Ujića da su natjerali dvojicu zatočenika na polni odnosi, što je okvalifikovano kao silovanje.

Određene mjere

Sud je rješenjem odredio mjere zabrane putovanja Đeriću i Ujiću. Izricanju presude je prisustvovao samo optuženi Đerić.

Optuženi su oslobođeni plaćanja sudskih troškova a oštećeni su upućeni na parnicu.

Suđenje optuženima je počelo u julu 2022. godine.

Na izrečenu presudu je dozvoljena žalba Apelacionom vijeću Suda BiH.