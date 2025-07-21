RANJEN U NOGU

Novi detalji o drami na Ilidži: Evo šta je Sajfer izjavio u policijskoj stanici

Kako saznajemo, iz policije su kontaktirali njegovu porodicu, jer sumnjaju da prikriva napadača

Adnan Nikišić Sajfer.

Piše: Eldar Abaz

21.7.2025

Sarajevski reper Adnan Nikšić poznatiji kao Sajfer zadobio je danas povrede u sarajevskom naselju Ilidža, a kako saznaje portal "Avaza", on je u policijskoj stanici izjavio da je sam sebi pucao u nogu.

Kako saznajemo, iz policije su kontaktirali njegovu porodicu, jer sumnjaju da prikriva napadača.

Podsjetimo, kako smo ranije objavili,  Lejla Nikšić, njegova supruga, za "Avaz" je potvrdila da je do incidenta je došlo kada je jedan od prolaznika počeo dobacivati reperu Sajferu, aludirajući na situaciju koja posljednjih dana puni medijske naslove – sporni live prenos poznatog YouTubera IShowSpeeda, tokom kojeg je Sarajevo predstavljeno u negativnom svjetlu.

Kako je rečeno iz MUP-a Kantona Sarajevo, u 15:20 sati Dom zdravlja Ilidža je obavijestio da se njima javio muškarac inicijala A.N. sa povredom lijeve potkoljenice koja je najvjerovatnije nastala vatrenim oružjem.

- On je još uvijek na ljekarskoj obradi. Kolege su upućene na tu lokaciju, tako da preliminarno još ne znamo da li je riječ o samoranjavanju ili je učestvovao još neko u tome – rekla je portparolka MUP-a KS Mersiha Novalić za portal „Avaza“.

# ADNAN NIKŠIĆ SAJFER
# ILIDŽA
# MUP KS
