Novi detalji o drami na Ilidži: Evo šta je Sajfer izjavio u policijskoj stanici

Sarajevski reper Adnan Nikšić poznatiji kao Sajfer zadobio je danas povrede u sarajevskom naselju Ilidža, a kako saznaje portal "Avaza", on je u policijskoj stanici izjavio da je sam sebi pucao u nogu.

Kako saznajemo, iz policije su kontaktirali njegovu porodicu, jer sumnjaju da prikriva napadača.

Podsjetimo, kako smo ranije objavili, Lejla Nikšić, njegova supruga, za "Avaz" je potvrdila da je do incidenta je došlo kada je jedan od prolaznika počeo dobacivati reperu Sajferu, aludirajući na situaciju koja posljednjih dana puni medijske naslove – sporni live prenos poznatog YouTubera IShowSpeeda, tokom kojeg je Sarajevo predstavljeno u negativnom svjetlu.