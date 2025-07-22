Mladić (28) izgubio život u saobraćajnoj nesreći u naselju Husino

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u ranim jutarnjim satima 22. jula 2025. godine u naselju Husino, grad Tuzla, život je izgubio mladić D.L. (1997) iz Tuzle, potvrđeno je iz MUP-a TK.

Nesreća se dogodila oko 01:00 sati na dionici magistralnog puta M-18, kada je putnički automobil marke Golf sletio s kolovoza i udario u stub ulične rasvjete.

Na mjesto nesreće odmah su upućeni policijski službenici Policijske stanice Zapad, Služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla i pripadnici Profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla. Nakon što je povrijeđeni izvučen iz vozila, dežurni ljekar je konstatovao smrt.

O događaju je obaviješten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, koji je rukovodio uviđajem. Uviđaj su proveli istražitelji Odjeljenja kriminalističke policije PU Tuzla.

Dežurni tužilac je izdao naredbu za obdukciju tijela preminulog.