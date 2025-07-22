Preminuo vozač Golfa koji se sudario s autobusom kod Prijedora

Nikola R., koji je povrijeđen u teškoj saobraćajnoj nesreći kod Prijedora, preminuo je na UKC Republike Srpske, potvrđeno je za ATV.

Podsjećamo, Nikola je teško povrijeđen u sudaru Golfa sa autobusom na regionalnom putu u mjestu Saničani kod Prijedora, saopšteno je iz tamošnje Policijske uprave.

- Uviđajem na licu mjesta utvrđeno je da je u nesreći učestvovao B.B. iz Prijedora upravljajući autobusom i N.R. iz Prijedora upravljajući putničkim motornim vozilom marke golf. U ovoj nezgodi teške tjelesne povrede zadobio je vozač N.R. koji je prevezen na Univerzitetsko-klinički centar Republike Srpske u Banjaluci, navela je policija.



