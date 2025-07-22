Predložen pritvor za ubicu brata: Adnan se u tužilaštvu branio šutnjom

Okružno javno tužilaštvo u Banja Luci zatražilo je određivanje jednomjesečnog pritvora Adnanu Didiću (37) iz Prnjavora, osumnjičenom za teško ubistvo svog rođenog brata Miralema Didića (47).

Težina krivičnog djela

Pritvor je zatražen zbog bojazni da će boravkom na slobodi osumnjičeni ponoviti krivično djelo, ali i zbog same težine krivičnog djela i što bi puštanje na slobodu rezultiralo prijetnjom narušavanju javnog reda.

Kako saznaje ATV Didić tokom saslušanja u tužilaštvu nije iznosio svoju odbranu i branio se šutnjom.

Zločin se dogodio u 19. jula u njihovoj kući u naselju Babanovci kod Prnjavora. Sumnja se da je Adnan bratu nanio sedam uboda nožem i na mjestu ga ubio.

Tijelo pronašao komšija

Njihov treći brat Mevludin Didić ispričao je da je tijelo pronašao komšija nakon što je Adnan došao kod njega i rekao mu šta se dogodilo.

- To se desilo između 2 i 3 sata. Meni je sestra javila, ova je tu prekoputa udata, onda sam ja nazvao policiju i onu su došli i ustanovili da je brat ubio drugog brata. Ja kada sam došao, njega ja policija odvela za Prnjavor. Tijelo je pronašao komšija. Brat što je ubio je otišao kod komšije i rekao mu "Idi tamo ja sam ubio Dulu". Tako su ga zvali. I komšija je došao vidio i onda rekao sestri, priča Mevludin.