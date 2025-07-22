Kod muškarca iz Konjica pronađena droga, slobode lišen 33-godišnjak

Policijski službenici Odjeljenja za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga, pod nadzorom tužioca Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, realizovali su operativnu akciju kodnog naziva "Merci" s ciljem nastavka aktivnosti dokumentovanja neovlaštenog prometa opojnim drogama.

U izvršenim pretresima na području Ilidže pronađeno je i oduzeto 13 PVC pakovanja sa sadržajem materija koje svojim izgledom asociraju na opojne droge speed i marihuanu, ukupne mase više od 300 grama, digitalna vaga, drobilica, mobiteli i drugi predmeti od interesa za istragu.

Zbog osnova sumnje da je počinio krivično djelo Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, slobode je lišen muškarac N.G. (1992) iz Konjica, nastanjen u Sarajevu.

Osumnjičeni se nalazi na kriminalističkoj obradi u Upravi policije MUP-a Kantona Sarajevo.