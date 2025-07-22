Muškarac pretučen u Tuzli zbog navijačke majice Crvene zvezde

Policija provodi istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja

S. S.

22.7.2025

U blizini Kapije u Tuzli u ponedjeljak navečer je pretučen muškarac zbog majice koju je nosio.

Mladić je nosio navijačku majicu Crvene zvezde "Sve je kao pre", što je ujedno i jedna od navijačkih pjesama navijačke grupe "Delije".

"Sve je kao pre" sama po sebi nije sporna navijačka pjesma, nego je riječ o prilagođenoj verziji pjesme Željka Joksimovića, no navijačka grupa Delije je poznata po brojnim nacionalističkim parolama, veličanju ratnih zločinaca i negiranju ratnih zločina.

Zbog političkih poruka na evropskim utakmicama klub je često kažnjavan velikim kaznama.

Policija provodi istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja.

