Muškarac pretučen u Tuzli zbog navijačke majice Crvene zvezde

U blizini Kapije u Tuzli u ponedjeljak navečer je pretučen muškarac zbog majice koju je nosio.

Mladić je nosio navijačku majicu Crvene zvezde "Sve je kao pre", što je ujedno i jedna od navijačkih pjesama navijačke grupe "Delije".

"Sve je kao pre" sama po sebi nije sporna navijačka pjesma, nego je riječ o prilagođenoj verziji pjesme Željka Joksimovića, no navijačka grupa Delije je poznata po brojnim nacionalističkim parolama, veličanju ratnih zločinaca i negiranju ratnih zločina.

Zbog političkih poruka na evropskim utakmicama klub je često kažnjavan velikim kaznama.

Policija provodi istragu kako bi se utvrdile sve okolnosti događaja.