Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

LAKŠA POVREDA

MUP KS se oglasio o ranjavanju repera: Sajfer policiji kazao da se sam ranio prilikom čišćenja pištolja

Od strane ljekara konstatovano je da je Sajfer zadobio lakšu tjelesnu ozljedu, nakon čega je upućen na kućno liječenje

Sajfer: Lakša povreda. Facebook

B. C.

22.7.2025

Iz MUP-a Kantona Sarajevo saopćeni su detalji incidenta na Ilidži u kojem je sarajevski reper Adnan Nikšić, poznatiji kao Sajfer ranjen u nogu.  

- Dana 21.07.2025. godine u 14,55 sati, od strane uposlenika Doma zdravlja Ilidža, obaviještena je PU Ilidža da je na ukazivanje ljekarske pomoći primljen A.N. iz Sarajeva. Policijski službenici su u navedenoj ustanovi zatekli A.N., rođen 1992. godine u Sarajevu, nastanjen na Ilidži, koji je izjavio da je u ulici Butmirska cesta, prilikom čišćenja vatrenog oružja-pištolja, došlo do samopovređivanja, u predjelu lijeve potkoljenice. Od strane ljekara konstatovano je da je imenovani zadobio lahku tjelesnu ozljedu, nakon čega je upućen na kućno liječenje- navodi se u saopćenju policije i dodaje:

-  Obaviješten je dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, a uviđaj su obavili pripadnici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo, koji nastavljaju rad na prikupljanju svih činjenica i okolnosti nastanka povreda kod 33-godišnjaka, kao i okolnosti nabavljanja i držanja vatrenog oružja i municije bez odobrenja nadležnog organa- naveli su iz MUP-a KS. 

# RANJAVANJE
# SAJFER
# MUP KS
PRIKAŽI KOMENTARE (31)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.