Motociklista iz Mađarske teže povrijeđen na autoputu kod Briješća

Policijska uprava Novi Grad Sarajevo jučer je u 18 sati obaviještena da se na autoputu A1, iz pravca Butila prema kružnom toku Briješće, dogodila saobraćajna nesreća.

- Tom prilikom E.H., rođen 1975. godine, državljanin Mađarske, upravljajući motociklom „Honda“, usljed neprilagođene brzine uslovima i stanju na putu, ostvario je fizički kontakt sa zaštitnom ogradom, usljed čega je povrijeđen. Ekipa Zavoda za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo je 50-godišnjem motociklisti ukazala ljekarsku pomoć, a u KCUS su od strane ljekara konstatovane teške tjelesne povrede i zadržan je na daljem liječenju- saopćeno je iz MUP-a KS.

Obaviješten je dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, a uviđaj su obavili pripadnici PU Novi Grad.