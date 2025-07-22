Određen jednomjesečni pritvor Adnanu Didiću: Pijan ubio brata kuhinjskim nožem

Okružni sud u Banjoj Luci odredio je jednomjesečni pritvor Adnanu Didiću (37) iz mjesta Babanovci kod Prnjavora, koji se sumnjiči da je nožem usmrtio svog rođenog brata.

Kako je potvrđeno iz suda, pritvor je određen zbog postojanja osnova sumnje da je Didić počinio krivično djelo teško ubistvo. Mjera pritvora traje do 19. avgusta u 15.10 časova.

Iz Okružnog javnog tužilaštva u Banjoj Luci ranije je saopćeno da je tužilac nakon ispitivanja predložio pritvor zbog opasnosti od bjekstva, uticaja na svjedoke i uznemirenja javnosti.

Prema navodima iz istrage, Didić je 19. jula, oko 14.55 časova, u porodičnoj kući u Babanovcima više puta kuhinjskim nožem izbo brata M. D., kojeg je, prema dosadašnjim saznanjima, duže vrijeme zlostavljao. Žrtvi su nanesene ubodne rane u predjelu grudnog koša, od kojih je preminuo na mjestu.