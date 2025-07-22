Novi detalji o tučnjavi u Tuzli: Mladić koji je nosio navijački dres je strani državljanin

Muškarac je jučer pretučen u Tuzli zbog navijačke majice Crvene zvezde koju je nosio, a sada se oglasio i MUP Tuzlanskog kantona.

Policijski službenici Policijske stanice Centar/Policijske uprave Tuzla jučer su u oko 20:30 sati, u centru grada Tuzla na mjestu događaja poduzeli određene radnje na rasvjetljavanju i utvrđivanju okolnosti pod kojima se događaj desio, o čemu je obaviješteno Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona.

- Lica koja se dovode u vezu sa događajem su identifikovana, kao i lice strani državljanin koji nije želio podnijeti prijavu nadležnoj policijskoj stanici u vezi navedenog događaja. Međutim, nakon novih saznanja, poduzimaju se sve potrebne mjere i radnje u cilju utvrđivanja tačnog činjeničnog stanja a prema uputama postupajućeg tužioca – rečeno je iz MUP-a Tuzlanskog kantona.

Pretpostavlja se da je mladić koji je pretučen državljanin Srbije.