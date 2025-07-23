Državljanin BiH izazvao haos u Kelnu: Krađa piva prerasla u nasilni sukob s policijom

Pripadnici Savezne policije u Kelnu imali su neuobičajenu intervenciju čiji je glavni akter bio 50-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine. Sve je počelo sitnom krađom – uzeo je pivo i naočale u vrijednosti od oko 10 eura – ali je situacija ubrzo eskalirala.

Incident se dogodio u marketu na glavnoj željezničkoj stanici u Kelnu. Radnici su primijetili krađu i pokušali zaustaviti muškarca, koji je postao izrazito agresivan, zbog čega su pozvali policiju. Po dolasku policajaca, muškarac je najprije prijetio osoblju, a zatim se okrenuo prema službenicima i izazivao ih na fizički sukob.

U jednom trenutku činilo se da se situacija smirila, pa je muškarac priveden u stanicu. Međutim, tamo je uslijedio novi val otpora – odbijao je dati otiske prstiju i pokušavao se otrgnuti kontroli, pa su policajci morali fizički intervenirati i savladati ga.

Nakon potvrde identiteta, utvrđeno je da osumnjičeni ima bogat kriminalni dosije s brojnim ranijim prijavama.

- Najavili smo više krivičnih prijava, uključujući i one za aktivan otpor prema službenim licima - saopćila je Savezna policija.