U Konjicu poginuo 54-godišnji muškarac iz Jablanice

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se sinoć u 22,30 sati dogodila na Ribića mostu u Konjicu poginula je jedna osoba, potvrđeno je za „Avaz“ iz MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Kako nam je rečeno, smrtno je stradao vozač automobila Mercedes, M.E. (54) iz Jablanice, a u nesreći je učestvovao i L.E. (19) iz Konjica koji je upravljao automobilom Audi. On je zadobio lakše tjelesne povrede.

Osim policije i ekipe Hitne pomoći na licu mjesta su intervenisali i vatrogasci iz Konjica.

Okolnosti pod kojima se dogodila ova nesreća, za sada, nisu poznate.