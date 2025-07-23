RIBIĆA MOST

U Konjicu poginuo 54-godišnji muškarac iz Jablanice

U nesreći učestvovao M.E. (54) koji je smrtno stradao i L.E.(19)

Sudar izazvao velike gužve. Novikonjic.ba

Piše: Meliha Smajkic

23.7.2025

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se sinoć u 22,30 sati dogodila na Ribića mostu u Konjicu poginula je jedna osoba, potvrđeno je za „Avaz“ iz MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Kako nam je rečeno, smrtno je stradao vozač automobila Mercedes, M.E. (54) iz Jablanice, a u nesreći je učestvovao i L.E. (19) iz Konjica koji je upravljao automobilom Audi. On je zadobio lakše tjelesne povrede.

Osim policije i ekipe Hitne pomoći na licu mjesta su intervenisali i vatrogasci iz Konjica.

Okolnosti pod kojima se dogodila ova nesreća, za sada, nisu poznate.

