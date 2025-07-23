SAOBRAĆAJNA NESREĆA

Tragedija kod Cazina: Poginuo mladi fudbaler iz Bosanske Krupe

Dvadesetogodišnji Emelin Mehić izgubio život vraćajući se s turnira

M. Až.

23.7.2025

Mladi fudbaler Željezničara iz Bosanske Krupe, Emelin Mehić (20), poginuo je noćas u teškoj saobraćajnoj nesreći u mjestu Burzić, u blizini Stijene kod Cazina.

Nesreća se dogodila na dionici puta Glogovac – Stijena, a saobraćaj je bio obustavljen tokom uviđaja koji su obavili pripadnici policije.

Vijest o iznenadnoj smrti mladog sportiste potresla je njegovu porodicu, prijatelje i širu zajednicu. Na društvenim mrežama brojni poznanici se opraštaju od Emelina izrazima tuge i nevjerice.

Tim povodom oglasio se i njegov klub iz Bosanske Krupe.

- Jutros nas je pogodila veoma tužna vijest. Naš igrač Emelin Mehić je izgubio život u saobraćajnoj nesreći. Porodici i prijateljima upućujemo iskreno saučešće, da ti dragi Allah podari najbolje mjesto u Džennetu, a tvojoj porodici sabur - poručili su iz kluba.

Prema dostupnim informacijama, Mehić se vraćao kući s malonogometnog turnira kada je došlo do nesreće s tragičnim ishodom. Bio je poznat kao strastveni ljubitelj malog nogometa i aktivan član lokalne sportske zajednice.

