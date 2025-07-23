Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

AKCIJA "INSAJDER"

U Banjoj Luci oduzeto 27 kilograma marihuane i Mercedes: Uhapšene dvije osobe

Određene aktivnosti u okviru akcije su u toku

Zaplijenjena droga. Screenshot

A. O.

23.7.2025

U okviru operativne akcije „Insajder“, banjalučka policija uhapsila je J.G. i S.Ž., oba iz Banja Luke, zbog sumnje da su počinili krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga, a u pretresima pronađeno je 27 kilograma marihuane.

Na osnovu naredbe Okružnog suda u Banja Luci, a uz prethodnu saglasnost postupajućeg tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka danas su izvršeni pretresi na više lokacija na području Banja Luke.

U okviru akcije pronađeno i oduzeto ukupno oko 27 kilograma marihuane, automobil Mercedes, mobilni telefoni kao i drugi predmeti koji se dovode u vezu sa izvršenjem krivičnog djela.

- Određene aktivnosti u okviru akcije su u toku, a sve mjere i radnje realizuju se pod nadzorom Okružog javnog tužilaštva Banja Luka i Okružnog suda Banja Luka – saopćeno je iz PU Banja Luka.

Nakon završene kriminalističke obrade uhapšeni će uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu biti predati u nadležnost postupajućeg tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka.

Među uhapšenima je i Jovica Grujić, osumnjičeni za pomaganje u ubistvu Dejana Kostića Dele.

# DROGA
# BANJA LUKA
# AKCIJA INSAJDER
PRIKAŽI KOMENTARE (2)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.