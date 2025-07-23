U Banjoj Luci oduzeto 27 kilograma marihuane i Mercedes: Uhapšene dvije osobe

U okviru operativne akcije „Insajder“, banjalučka policija uhapsila je J.G. i S.Ž., oba iz Banja Luke, zbog sumnje da su počinili krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga, a u pretresima pronađeno je 27 kilograma marihuane.

Na osnovu naredbe Okružnog suda u Banja Luci, a uz prethodnu saglasnost postupajućeg tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka danas su izvršeni pretresi na više lokacija na području Banja Luke.

U okviru akcije pronađeno i oduzeto ukupno oko 27 kilograma marihuane, automobil Mercedes, mobilni telefoni kao i drugi predmeti koji se dovode u vezu sa izvršenjem krivičnog djela.

- Određene aktivnosti u okviru akcije su u toku, a sve mjere i radnje realizuju se pod nadzorom Okružog javnog tužilaštva Banja Luka i Okružnog suda Banja Luka – saopćeno je iz PU Banja Luka.

Nakon završene kriminalističke obrade uhapšeni će uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu biti predati u nadležnost postupajućeg tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka.

Među uhapšenima je i Jovica Grujić, osumnjičeni za pomaganje u ubistvu Dejana Kostića Dele.