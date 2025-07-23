Uhapšeni zbog droge: Grujić i Žutić sprovedeni u Okružno javno tužilaštvo

Jovica Grujić i Stanivoje Žutić, osumnjičeni u akciji ”Insajder” u kojoj je zaplijenjeno 27 kilograma marihuane, sprovedeni su na saslušanje u Okružno javno tužilaštvo u Banjoj Luci.

Obojicu će, u zakonskom roku od 24 sata, ispitati dežurni tužilac koji će nakon toga donijeti odluku o eventualnom prijedlogu za pritvor, prenose Nezavisne novine.

Grujić i Žutić uhapšeni su u akciji banjalučke policije zbog sumnje da su počinili krivično djelo neovlaštene proizvodnje i prometa drogom. Po nalogu suda izvršen je pretres automobila Mercedes i objekata koje su koristili i tom prilikom je pronađeno i oduzeto oko 27 kilograma marihuane.

Grujić važi za višestrukog prestupnika i trenutno se nalazi pod istragom zbog pomaganja u slučaju ubistva Dejana Kostića Dele, za koje je osumnjičen Nemanja Sjenica.

Kritične noći Grujić je bio gost na rođendanu i tužilaštvo ga sumnjiči da je pomagao Sjenici da ne bude otkriven tako što je zajedno sa Jelenkom Kopranovićem od osoblja restorana zatražio da otvore magacin u kojem su presjekli kablove video nadzora, te su sa sobom odnijeli snimač koji je kasnije pronađen u rijeci Vrbas, prenosi ATV.

Grujić je, kako dodaju, zbog toga tri mjeseca proveo u pritvoru i u aprilu je pušten da se brani sa slobode.