Sabahudin tvrdio da je bio pod utjecajem crne magije: Krajiški kanibal koji je pojeo majku i dalje se liječi na Sokocu

Ovim povodom kontaktirali smo Zavod za forenzičku psihijatriju Sokolac, gdje smo imali brojna pitanja za njih o ovome slučaju. Ipak, odgovore na mnoga od njih nismo dobili.

- Naknadna rješenja o prisilnom smještaju donosio je Općinski sud u Bosanskoj Krupi, a nakon što se taj sud oglasio mjesno nenadležnim rješenjem od 24. maja 2024. godine koje je postalo pravosnažno 18. juna 2024. godine, spis je dostavljen Osnovnom sudu Sokolac kao stvarno i mjesno nadležnom sudu – rečeno je za naš medij.

Kako je za „Dnevni avaz“ potvrđeno iz Kantonalnog suda u Bihaću, Velić se danas nalazi u JZU Zavod za forenzičku psihijatriju Sokolac od 7. februara 2019. godine po rješenju Kantonalnog suda u Bihaću, kojim je određen prisilni smještaj u trajanju od šest mjeseci.

O ovakvim slučajevima treba da se govori, kako se nikada i nikome ne bi ponovili, te kako bi podigli svijest o tome da je među nama sve više psihički oboljelih ljudi. Mnogi u našem okruženju imaju zle i podmukle namjere, a da to ni ne znamo. Prosto, nismo svjesni.

Monstruozni događaj koji ni dan danas nikome nije jasan desio se u dvorištu njihove porodične kuće koja se nalazi u zaseoku Velići, mjesto Mahmić Selo, općina Bosanska Krupa. Ovaj događaj ljudožderstva je uspaničio tužioce, psihijatre, psihologe i istražitelje, jer su se mnogi od njih prvi put susreli s ovakvim zlodjelom.

Prvi slučaj kanibalizma u Bosni i Hercegovini koji je potresao široku javnost zabilježen je 2018. godine u septembru kada je Sabahudin Velić mučki ubio svoju majku i na kraju skuhao dijelove njenog tijela i pojeo ih.

- U vezi s Vašim zahtjevom za informacijama o licu Sabahudin Velić, želimo Vas obavijestiti da je Zavod za forenzičku psihijatriju Sokolac, kao zdravstvena ustanova, obavezan striktno poštovati Zakon o zaštiti ličnih podataka u Bosni i Hercegovini (Službeni glasnik BiH, broj 49/06, 76/11 i 89/11), Zakon o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata (Službeni glasnik RS, broj 37/04 i 58/05) i Zakonom o zaštiti mentalnog zdravlja Republike Srpske (SLG RS br 67/20, član 45 i član 46). U skladu s navedenim zakonskim propisima, sve informacije o identitetu, zdravstvenom stanju, dijagnozama, toku liječenja i boravku lica u našoj ustanovi spadaju u kategoriju povjerljivih ličnih podataka. Otkrivanje ovakvih informacija trećim licima, uključujući medije, bez izričitog pismenog pristanka samog lica na koje se podaci odnose ili naloga nadležnog suda, predstavlja grubo kršenje prava na privatnost i povjerljivost medicinskih podataka – rečeno je za „Dnevni avaz“.

Iz ove ustanove potvrdili su nam da se Velić nalazi u njihovoj ustanovi na liječenju.

- Razumijemo interes javnosti za određene slučajeve, ali prioritet Zavoda je zaštita prava i privatnosti naših štićenika, kao i poštovanje zakonskih okvira koji regulišu rad zdravstvenih ustanova – kazali su za naš medij.

Brojna su pitanja o ovome slučaju, šta je nesretnog Sabahudina navelo da počini ovakav monstruozni čin kakav nije zabilježen u našoj zemlji.

Udario je sjekirom

Majku je prije ubistva pitao: „Majko, jesi li ti zadovoljna sa mnom?“, na šta je nesretna žena kazala da jeste. Čim mu je okrenula leđa, Velić je majci Nasihi koja je tada imala 60 godina prišao s leđa dok je cijepala drva, te je od nje tražio da mu da sjekiru, jer je to „muški posao“, što je ona i učinila.

Potom je, bez ikakvog povoda, udario majku dva puta u predjelu glave i vrata, usljed čega je i preminula. Nakon ubistva, otišao je da klanja da bi nakon toga tijelo prebacio na drugo mjesto i zapalio ga. Budući da tijelo nije izgorjelo, ukopao je majku na nepoznato mjesto, a potom ga iskopao i ponovo prebacio u garažu, gdje ga je sjeckao raznim alatom kako bi razdvojio meso od kosti, koje je kasnije jeo. Monstrum je razbacao jedan dio tijela po okolnim livadama i šumi, dok je drugi dio zakopao u blizini kuće. Priznao je tada da je, prije majke, zaklao i svog psa, jer je, kako je kazao, crni pas šejtan. Čak je i psu izvadio srce i probao ga jesti.

Kantonalni sud u Bihaću je 10. decembra 2018. godine potvrdio optužnicu Kantonalnog tužilaštva USK Bihać kojom se osumnjičenom Velić Sabahudinu (1985.) iz Bosanske Krupe stavljalo na teret postojanje osnovane sumnje da je u stanju neuračunljivosti, u sticaju, počinio protupravno djelo „Ubistvo“ iz člana 166. stav 2. tačka a KZ FBiH, protupravno djelo „Povreda mira“ pokojnika iz člana 379. stav 2. KZ FBiH i protupravno djelo „Mučenje i ubijanje životinje“ iz člana 318. stav 1. KZ FBiH.

Prinošenje žrtve

Prisutni u Sudu su se šokirali činjenicom da je Velić plakao dok je pričao kako je iskasapio psa, ali da nije pokazivao emocije kada je govorio o ubistvu majke. Hladno je pojasnio da je majku ubio da bi prinio žrtvu. Slučaj kanibalizma je otkriven kada se 14. septembra te kobne godine, Velić sam predao policiji u Sarajevu te mirno saopćio šta je uradio s majkom. Veliću je ranije bio određen jednomjesečni pritvor, gdje se nalazio u KPZ-u Luke, gdje je bio izoliran od ostalih pritvorenika, te su ga na šetnju stražari izvodili samog. Kanibal je bio u vezi s jednom djevojkom, ali se ona utopila u Uni i od tada nije imao ni djevojke. To ga je pogodilo, nakon čega se i povukao.