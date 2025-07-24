Video / Tučnjava u Sarajevu: Policija pronašla tri osobe, odbili da daju izjavu

U ulici Hamdije Kreševljakovića, općina Stari Grad Sarajevo, noćas se dogodila tučnjava više osoba, a na društvenim mrežama se pojavio snimak sukoba.

Najmanje desatak osoba došlo je automobilima, te su zapalili baklje i galamili nakon čega je izbila tučnjava. Automobilima su zakrčili cestu, čime su zaustavili saobraćaj u ovoj ulici koja je inače jedna od frekventnijih u Sarajevu.

Tučnajva se desila naočigled prolaznika i brojnih vozača koji su se zatekli u ovoj ulici.

Huligani su se odmah razbježali prije dolaska više policijskih patrola na lice mjesta.

Portparolka MUP-a Kantona Sarajevo Mersiha Novalić je za portal “Avaza” potvrdila da je došlo do incidenta.