Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

ZAKRČILI CESTU

Video / Tučnjava u Sarajevu: Policija pronašla tri osobe, odbili da daju izjavu

Huligani su se odmah razbježali prije dolaska više policijskih patrola

Palili baklje. Screenshot

Piše: Borka Cerić

24.7.2025

U ulici Hamdije Kreševljakovića, općina Stari Grad Sarajevo, noćas se dogodila tučnjava više osoba, a na društvenim mrežama se pojavio snimak sukoba.

Najmanje desatak osoba došlo je automobilima, te su zapalili baklje i galamili nakon čega je izbila tučnjava. Automobilima su zakrčili cestu, čime su zaustavili saobraćaj u ovoj ulici koja je inače jedna od frekventnijih u Sarajevu.

Tučnajva se desila naočigled prolaznika i brojnih vozača koji su se zatekli u ovoj ulici.

Huligani su se odmah razbježali prije dolaska više policijskih patrola na lice mjesta.

Portparolka MUP-a Kantona Sarajevo Mersiha Novalić je za portal “Avaza” potvrdila da je došlo do incidenta.

- Na mjestu događaja u ulici Hamdije Kreševljakovića nisu pronađeni učesnici. Operativnim radom su pronađena tri lica, od kojih je jedno maloljetno. Obaviješten je dežurni tužilac koji je rekao da se tri lica pouče i pristupe u prostorije i podnesu prijavu. Oni nisu željela podnositi prijavu niti dati izjavu o događaju - potvrdila je za portal “Avaza” portparolka Novalić.

Napomenula je da se istraga o ovom događaju nastavlja.

# TUČNJAVA
# HULIGANI
# SARAJEVO
# MUP KS
PRIKAŽI KOMENTARE (24)
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.