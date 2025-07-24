Srbijancu pet godina zatvora zbog pljačke 130 KM iz banjalučke kladionice

Marko Babić (29), državljanin Srbije, osuđen je u Okružnom sudu u Banjaluci na pet godina zatvora zbog razbojništva u sportskoj kladionici ”Mocart” u Banjaluci iz koje, pod prijetnjom nožem, od radnice ukradeno 130 KM.

Presuda je izrečena nakon što je Babić pred sudom priznao krivicu, navodeći da se kaje i da mu je žao zbog svega, piše ATV.

Maloljetniku predložio pljačku

Pljačka se dogodila 1. aprila ove godine u ulici Prvog krajiškog korpusa. U presudi se navodi da je Babić isplanirao razbojništvo i sve predložio maloljetniku, s kojim je živio kao podstanar. Po uputama Babića maloljetnik, protiv kojeg se vodi odvojen postupak, izvršio je pljačku dok mu je Babić ”čuvao stražu”.

U optužnici se navodi da su Babić i maloljetnik razbojništvo izvršili zajedno i po prethodnom dogovoru.

”Maloljetnik je po savjetu Babića obukao crne hlače i jaknu, glavu prekrio kapuljačom, a lice crnom majicom. Babić mu je dao nož, dok je sebi ponio kišobran kako bi se zaštitio od nadzornih kamera”, navodi se u optužnici.

Zajedno su došli do kladionice i optuženi je ostao ispred, dok je maloljetnik ušao unutra i po Babićevim instrukcijama prišao pultu i prijeteći nožem radnici je rekao: ”Ne šalim se, vadi pare”.

”Vidjevši nož radnica je, iz straha, iz kutije izvadila 430 KM, nakon čega ju je maloljetnik pitao gdje je ostatak novca. Kada je odgovorila da je novac u sefu, naredio joj je da otvori vrata pulta, prišao sefu i pokušao da ga izvadi iz ormarića. Za to vrijeme radnica je uzela dio novca i stavila u džep, a u kutiju vratila 130 KM. Pošto nije uspio otvoriti sef maloljetnik je uzeo novac iz kutije i pobjegao. Novac je predao Babiću”, navodi se u optužnici.

Višestruko osuđivan

Presudu je izrekao sudija Siniša Marković navodeći da je priznanje optuženog saglasno s izvedenim dokazima. Pojasnio je da je kao olakšavajuće okolnosti sud cijenio priznanje optuženog, činjenicu da je mlađa osoba i da je otac maloljetnog djeteta. Kao otežavajuće okolnosti sud je cijenio to što je Babić višestruko osuđivan za istovrsna krivična djela, što je zakonska prepreka za ublažavanje kazne.

Inače Babić je ranije osuđivan za krađe, porodično nasilje, ugrožavanje sigurnosti, proganjanje i protivpravno lišenje slobode. U dosijeu ima osam presuda koje su mu izrečene u Srbiji.

U izrečenu kaznu uračunato mu je vrijeme provedeno u pritvoru od 1. aprila, a mjera pritvora mu je produžena.



