Odbjegli Banjalučanin uhapšen u Beogradu: Osumnjičen za međunarodno krijumčarenje oružjem

Nenad Radinković iz Banja Luke uhapšen je u Srbiji na osnovu potjernice koju je za njim raspisao MUP Republike Srpske zbog trgovine oružjem, potvđeno je za ATV.

Radinković je uhapšen u Beogradu i očekuje se da će mu biti određen ekstradicioni pritvor, do izručenja u BiH.

Nenad Radinković u bjekstvu se nalazio od marta kada je izbjegao hapšenje u okviru akcije ”Charon-hitra”, koja je rađena u saradnji sa Еuropolom, i u kojoj je raskrinkan međunarodni lanac trgovaca oružjem za koji se vjeruje da je odgovoran za šverc automatskih pušaka i bombi sa ilegalnog tržišta u Zapadnu Еvropu.

Saradnja sa Europolom

U akciji je uhapšeno ukupno sedam osoba u Francuskoj, Španiji i BiH. Kao što je ATV pisao u Republici Srpskoj su uhapšeni Jovan Todorović i Ratko Marić, dok je Radinković pobjegao. U Španiji je uhapšena jedna osoba, te četiri u Francuskoj među kojima su i dva člana Radinkovićeve porodice.

Iz Еuropola je ranije saopšteno da su osumnjičeni povezani sa kriminalnom grupom koja je oružje sa ilegalnog balkanskog tržišta krijumčarila u Francusku, radi dalje distribucije. U akciji je, kako navode, razbijen čitav krijumčarski lanac od izvora do krajnje destinacije, a Radinković je označen kao prvoosumnjičeni.

”Istraga je započela u septembru 2023. godine kada su istražni organi iz BiH informisali vlasti u Sloveniji da je vozilo, sa većom količinom oružja, krenulo prema Francuskoj. Vozilo je već bilo u Sloveniji i kretalo se ka Austriji. Slovenci su o tome obavijestili kolege i austrijska policija je zaustavila vozilo slovenačkih tablica u blizini granice i u njemu otkrila veću količinu sakrivenog oružja”, saopštio je ranije Еuropol.

Precizirali su da je u pretresu vozila otkriveno 25 kalašnjikova, 126 ručnih bombi, 25 kilograma municije za kalašnjikov i jedan mitraljez.

”Oružje je otkriveno u skriven pregrada, uključujući i rezervni točak. Telefonski ispisi vozača odveli su istražioce do njegovih kontakata u Francuskoj i ukazala na širu mrežu krijumčara koja uključuje državljane Srbije i BiH, koji su pripremili pošiljku, te Španca koji je već bio pod istragom i njihove saradnike u Francuskoj”, navodilo se u saopštenju Еvropola.

Pojašnjavaju da je nakon hapšenja vozača, austrijska policija obavijestila policiju u Sloveniji da se radi o njihovom državljaninu iz Kranja. To je dovelo do dalje istrage u kojoj su uhapšene još dvije osobe.

Ranije osuđivan i u Francuskoj

”Vjeruje se da oružje vodi porijeklo iz BiH, odakle je prokrijumčareno u Sloveniju i dalje u Austriju i Francusku. Pretresi u Španiji i BiH otkrili su i dodatne dokaze o aktivnostima ove grupe. Glavni osumnjičeni (Nenad Radinković, op.a.) i dalje je na slobodi i za njim se intezivno traga u BiH”, naveo je Еuropol.

Radinković je poznat kao višestruki prestupnik koji je zbog šverca oružja već hapšen i osuđivan u Francuskoj. Okružni sud u Banja Luci ranije ga je osudio na četiri godine zatvora zbog saobraćajne nesreće u kojoj je poginuo Nikola Đurović iz Banjaluke. Nakon presude je pobjegao u Francusku, a kako se nije javio na izdržavanje kazne za njim je bila raspisana međunarodna potjernica po kojoj je 2018. godine uhapšen u Briselu i izručen u BiH.

Prošle godine hapšen zbog krađe kvada u Laktašima, kao i otmice H.N. koga je navodno zatočio u vikendici i za njegovu slobodu tražio veliki iznos novca. Oba slučaja se nalazi u fazi istrage i optužnice još nisu podignute.