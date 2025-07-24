Policija u Jelahu zaplijenila više od 700 grama droge, uhapšene dvije žene i muškarac

U Jelahu je zaplijenjeno više od 700 grama droge i uhapšene su dvije žene i muškarac, saopćeno je danas iz Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona.

Pripadnici Policijske stanice Tešanj jučer su u Jelahu oko 16 sati pokušali zaustaviti vozilo Audi A3 bez zadnje registarske tablice na magistralnom putu u smjeru Doboja, ali se vozač na to oglušio i dodao gas.

Policija zaustavila vozilo

Policija je za njim krenula i prateći ga uočilo da je iz njega odbačen nepoznati predmet, nakon čega se vozilo isključilo na lokalni put ka mjestu Ljetinić, gdje je i zaustavljeno. U vozilu su zatečene dvije ženske i jedna muška osoba.

Na mjestu vozača nalazila se žena iz Usore čiji su inicijali R. F. (34), na mjestu suvozača bila je M. A. (34) iz Maglaja, a sa njima je bio i K. M. (28) iz Tešnja.

Prilikom pregleda ovih lica i vozila, K. M. je predao ručno smotanu cigaretu sa biljnom materijom.

Detaljnim pregledom lokacije gdje je odbačen predmet iz vozila pronađena je crna plastična vrećica sa 14 vakuumskih pakovanja ukupne težine 705,54 grama droge.

Višestruka povratnica

Obje žene uhapšene su zbog sumnje da su počinile krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet droge, a K. M. zbog sumnje da je počinio krivično djelo posjedovanje i omogućavanje uživanja droge.

Policija je utvrdila da je R. F. višestruka povratnica u činjenju saobraćajnih prekršaja, da u registru novčanih kazni ima evidentiran veći iznos neplaćenih kazni i da vožnjom, odnosno učestalim činjenjem prekršaja predstavlja opasnost po javnu i bezbjednost građana, nakon čega joj je sporno vozilo privremeno oduzeto.