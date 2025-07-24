Grujiću i Žutiću kod kojih je pronađeno 27 kilograma marihune, predložen pritvor

Jovici Grujiću (33) i Stanivoju Žutiću (70) predložen je pritvor zbog sumnje da su neovlašteno proizvodili i prodavali marihuanu, saopšteno je iz Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka. Njih dvojica su uhapšeni u akciji “Insajder” u Banjoj Luci.

Pritvor je Okružnom sudu predložio postupajući tužilac banjalučkog Okružnog javnog tužilaštva, nakon ispitivanja Grujića i Žutića, zbog sumnje da su počinili krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet droge.

Osumnjičeni su od aprila na području Banja Luke i Čelinca neovlašteno nabavljali, držali i prodavali marihuanu, koja je pronađena kod njih i oduzeta.

Prilikom pretresa objekata i vozila koje koristi prvoosumnjičeni oduzeto je oko 22,5 kilograma marihuane, a od drugoosumnjičenog oko 4,7 kilograma.

Tužilac je uputio prijedlog za određivanje pritvora zbog opasnosti od bjekstva osumnjičenih, zbog naročitih okolnosti koje ukazuju da će ometati krivični postupak uticajem na svjedoke, te bojazni da će ponoviti krivično djelo.

O prijedlogu za određivanje mjere pritvora odlučiće sudija za prethodni postupak Okružnog suda u Banja Luci.