IZVRŠENI PRETRESI

Akcija MUP-a TK: Oduzeta veća količina droge i novca, uhapšene dvije osobe u Lukavcu i Banovićima

U Lukavcu, Banovićima, Tuzli, Gračanici, Srebreniku i Živinicama izvršeni pretresi lica, putničkih motornih vozila, te stambenih prostorija

B. C.

24.7.2025

Policijski službenici Uprave policije MUP-a TK-a, Odsjeka za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga Sektora kriminalističke policije i policijskih uprava/stanica su 22. i 23.7.2025. godine, uz saglasnost tužioca Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona i postupajući po naredbama nadležnih općinskih sudova, a po prethodno sačinjenom Operativnom planu sprovođenja zajedničkih mjera i radnji na sprečavanju, otkrivanju i identifikaciji izvršilaca krivičnih djela iz oblasti zloupotrebe opojnih droga i drugih krivičnih djela, na više lokacija na području Tuzlanskog kantona (Lukavac, Banovići, Tuzla, Gračanica, Srebrenik i Živinice), izvršili pretresanje lica, putničkih motornih vozila, te stambenih prostorija i pomoćnih objekata koja koriste lica koja se dovode u vezu sa počinjenjem naprijed navedenih krivičnih djela, saopćeno je iz MUp-a TK. 

Droga i novac

Tom prilikom oduzeti su sljedeći predmeti: tridesetdevet (39) pakovanja aluminijske i pvc. folije različitih veličina sa sadržajem materija koje svojim izgledom asociraju na opojnu drogu (praškasta i zeljasta materija), trinaest (13) tableta koje svojim izgledom asociraju na opojnu drogu, jedan manji grumen smeđe materije koja svojim izgledom asocira na opojnu drogu, tri digitalne vage za precizno mjerenje, novac u iznosu od 5.330 KM i 180 eura, kao i drugi predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u postupku.

Prilikom realizacije navedenih aktivnosti, od strane policijskih službenika Uprave policije MUP TK, Sektora kriminalističke policije i Policijske uprave Banovići, oduzeta je sloboda D.M. (2003) iz Lukavca i A.H. (1991) iz Banovića, zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivična djela iz člana 238. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine - Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga.

Bit će predati Tužilaštvu 

Oni će nakon kriminalističke obrade danas, 24.7.2025. godine uz Izvještaj biti predati Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona na dalje nadležno postupanje. 

Protiv ostalih lica obuhvaćenih navedenim pretresima će, nakon kompletiranja predmeta, Kantonalnom tužilaštvu Tuzlanskog kantona biti podneseni adekvatni izvještaji, dok su pronađeni predmeti i materije privremeno oduzeti radi vještačenja i drugih istražnih radnji.

