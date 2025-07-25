Tragedija kod Kalesije: U saobraćajnoj nesreći poginula pješakinja

Na magistralnom putu M-17.1 u mjestu Vukovije Donje, općina Kalesija, sinoć oko 21:30 sati dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj je život izgubila pješakinja.

Kako je saopćeno iz MUP-a Tuzlanskog kantona, u nesreći su učestvovali putnički automobil marke "Audi", kojim je upravljala 32-godišnja Š.S. iz Živinica, i pješakinja N.I. (1956) iz Kalesije.

Pješakinja je na mjestu događaja smrtno stradala, a smrt je konstatovao ljekar Službe hitne pomoći Doma zdravlja Kalesija.

Uviđaj su izvršili pripadnici kriminalističke policije PU Kalesija, pod nadzorom dežurnog tužioca Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona. Istraga o uzrocima nesreće je u toku.