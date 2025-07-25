Počelo suđenje Adnanu Šljiviću za ubistvo Denisa Sadikovića: Među svjedocima 11 osuđenika iz KPZ-a Mostar

Čitanjem optužnice jučer je pred Sudskim vijećem Kantonalnog suda u Mostaru, kojim predsjedava Danijela Dalipagić-Rizvanović, a u čijem su sastavu Elis Sultanić i Majna Lovrić, počeo glavni pretres u predmetu protiv Adnana Šljivića (38) iz Mostara optuženog za ubistvo Denisa Sadikovića (35) iz Sarajeva.

Ubistvo se dogodilo u Kazneno-popravnom zavodu (KPZ) Mostar, u kojem su se obojica nalazila na izdržavanju zatvorske kazne.

14 svjedoka

Prema optužnici koju je pročitao postupajući tužilac Tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona, Sanel Pajević, ubistvo se dogodilo 27. oktobra prošle godine oko 21.30 sati.

Tog dana, oko 16.40 sati, Sadiković se verbalno sukobio sa Šljivićem na način da je ušao u njegovu sobu i izrekao mu određene prijetnje.

- U 21.30 sati optuženi je iz svoje sobe otišao u zajednički toalet Kolektiva 1, da bi zatim poslije njega u toalet ušao Sadiković pa je, u stanju bitno smanjene uračunljivosti, čiji su uzrok privremena duševna poremećenost tipa afekta straha i bijesa i njegova struktura ličnosti u vidu izražene impulsivnosti i nekontrolisanosti, htijući usmrtiti Denisa Sadikovića, držeći u desnoj ruci preklopni nož, ukupne dužine 15 centimetara, sa oštricom dužine sedam centimetara, kojim je zamahnuo i oštećenom zadao udarac u desnom donjem dijelu vilice i desnom bočnom predjelu vrata - pročitao je tužilac.