Počelo suđenje Adnanu Šljiviću za ubistvo Denisa Sadikovića: Među svjedocima 11 osuđenika iz KPZ-a Mostar

Čitanjem optužnice jučer je pred Sudskim vijećem Kantonalnog suda u Mostaru, kojim predsjedava Danijela Dalipagić-Rizvanović, a u čijem su sastavu Elis Sultanić i Majna Lovrić, počeo glavni pretres u predmetu protiv Adnana Šljivića (38) iz Mostara optuženog za ubistvo Denisa Sadikovića (35) iz Sarajeva.
Ubistvo se dogodilo u Kazneno-popravnom zavodu (KPZ) Mostar, u kojem su se obojica nalazila na izdržavanju zatvorske kazne.
14 svjedoka
Prema optužnici koju je pročitao postupajući tužilac Tužilaštva Hercegovačko-neretvanskog kantona, Sanel Pajević, ubistvo se dogodilo 27. oktobra prošle godine oko 21.30 sati.
Tog dana, oko 16.40 sati, Sadiković se verbalno sukobio sa Šljivićem na način da je ušao u njegovu sobu i izrekao mu određene prijetnje.
- U 21.30 sati optuženi je iz svoje sobe otišao u zajednički toalet Kolektiva 1, da bi zatim poslije njega u toalet ušao Sadiković pa je, u stanju bitno smanjene uračunljivosti, čiji su uzrok privremena duševna poremećenost tipa afekta straha i bijesa i njegova struktura ličnosti u vidu izražene impulsivnosti i nekontrolisanosti, htijući usmrtiti Denisa Sadikovića, držeći u desnoj ruci preklopni nož, ukupne dužine 15 centimetara, sa oštricom dužine sedam centimetara, kojim je zamahnuo i oštećenom zadao udarac u desnom donjem dijelu vilice i desnom bočnom predjelu vrata - pročitao je tužilac.
Nakon toga je Sadiković hitno odveden u CUM SKB-a Mostar radi pružanja medicinske pomoći, gdje je podlegao istog dana u 21.56 sati usljed iskrvarenja iz presječenih krvnih sudova u prostoru ubodine vrata.
- Dakle, drugog je lišio života čime je počinio krivično djelo ubistvo iz člana 166. stav 1. KZ FBiH - kazao je Pajević.
Naveo je da će navode iz optužnice dokazivati ispitivanjem 14 predloženih svjedoka, od kojih su tri zatvorska policajca koja su bila na smjeni u vrijeme inkriminisanog događaja, kao i 11 osuđenika koji su bili prisutni tada.
Prigovori odbrane
Tužilaštvo je, istakao je Pajević, tokom istražnog postupka s jednakom pažnjom ispitivalo i utvrđivalo činjenice koje optuženom, osim na teret, idu i u korist. To je, naglasio, jer je, kako je naveo, tokom istrage, odbrana više puta isticala prigovore u tom smjeru.
Upravo je prigovore u tom smjeru i jučer iznio advokat Branko Karadeglić, koji zastupa Šljivića, a obojica su naveli da optužnicu razumiju samo tekstualno.
Karadeglić je naveo da sama suština optužnog akta ima nedostatke.
Dodao je da će odbrana svoj dokazni materijal predložiti nakon provođenja dokaza Tužilaštva.
Sljedeće ročište je zakazano za 1. avgust, kada će svjedočiti trojica zatvorskih policajaca i jedan osuđenik.
Snimci nadzornih kamera
Tužilac Sanel Pajević naveo je da će Tužilaštvo predlagati da se svjedocima, prilikom njihovog saslušanja, a nakon njihovog kazivanja, predoče materijalni dokazi, odnosno videozapis nadzornih kamera s odjeljenja Kolektiva 1 radi pravilnog utvrđivanja činjeničnog stanja. Bit će ispitani i brojni vještaci te uloženi materijalni dokazi kojima će potkrijepiti iskaze svjedoka i vještaka.