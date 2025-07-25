Sutkinja iz Bihaća kažnjena smanjenjem plaće pet mjeseci

Jasmina Lipovača, sutkinja iz Bihaća, kažnjena je smanjenjem plaće za deset posto u periodu od pet mjeseci zbog nemara i nepažnje u obavljanju dužnosti.

Ovu odluku donijela je Drugostepena disciplinska komisija Visokog sudskog i tužilačkog vijeća (VSTV) zbog toga što je tužena Lipovača, sutkinja Kantonalnog suda u Bihaću, kako se navodi u odluci, propustila da pokrene izvršenje krivične sankcije u jednom predmetu, zbog čega je nastupila zastara izvršenja.

- Disciplinska mjera smanjenje plaće za deset posto na period od pet mjeseci (…) je i po ocjeni ove komisije adekvatna i primjerena prirodi i težini počinjenog disciplinskog prekršaja, posljedici disciplinskog prekršaja koja se ogleda u nastupanju zastarjelosti izvršenja navedene kazne zatvora, stepenu disciplinske odgovornosti tužene - navodi se u odluci Drugostepene komisije.

Dalje se navodi da je u konkretnom slučaju utvrđen svjesni nehat, te da će se ovom mjerom ostvariti svrha i ciljevi disciplinskog sankcioniranja nosilaca pravosudnih funkcija od strane disciplinskih organa Vijeća.

Istu odluku o kazni ranije je donijela i Prvostepena disciplinska komisija, na koju se tužena žalila. Njene žalbe odbijene su kao neosnovane, a ranija odluka potvrđena.

Ova odluka objavljena je u anonimiziranom obliku, ali na osnovu broja disciplinskog predmeta i činjeničnog opisa, Detektor može potvrditi da je riječ o odluci koja se odnosi na sutkinju Lipovača.

Protiv ove odluke dozvoljena je žalba Visokom sudskom i tužilačkom vijeću.