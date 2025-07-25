Na požarištu kod Prozor-Rame kanaderi iz Hrvatske, a vatru će ponovo gasiti i helikopter OS BiH

Požarna linija je jako duga, ali se nadamo da će letjelice usporiti širenje požara

Kanader na požarištu. Avaz

Piše: Meliha Smajkic

25.7.2025

Nakon što je jutros u sedam sati na požarištu na području Prozor/Rame počeo djelovati helikopter Oružanih snaga (OS) BiH, a prethodno i „air-traktor“, u 14 sati su stigla dva kanadera iz Republike Hrvatske.

Potvrdio je to za „Avaz“ Pero Pavlović, glasnogovornik Uprave civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona kazavši da su kanaderi upućeni u okviru međunarodne pomoći u području zaštite i spašavanja.

- Stanje se može smatrati gotovo nepromijenjenim, jer je požar u takvom području gdje je gotovo nemoguć pristup snagama sa zemlje. Požarna linija je jako duga i ona se postupno širi prema vrhu planine Kolivret, ali se nadamo da će letjelice usporiti širenje požara i u konačnici i zaustaviti - rekao nam je Pavlović.

Od 18 sati na požarištu bi, kazao je, ponovo trebao djelovati helikopter OS BiH, a koordinator u Operativnom centru će prosuditi hoće li angažovati „air-traktor“.

Podsjetimo, jučer u poslijepodnevnim satima je izbio šumski požar na lokaciji Podbor, gdje gori crnogorična šuma i koji se velikom brzinom proširio prema Kolivretu.

