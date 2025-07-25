Stravična saobraćajna nesreća na Pelješcu, dvije osobe poginule

U direktnom sudaru dva vozila u petak oko 13:50 sati između mjesta Ponikve i Prapratno na Pelješcu šest je osoba povrijeđeno, od kojih je jedna preminula na putu do bolnice, a druga u bolnici, saopćila je dubrovačko-neretvanska policija.

Iz policije su naveli kako je na putu do bolnice preminula 74-godišnja hrvatska državljanka, dok je u bolnici preminula strana državljanka čiji se identitet još utvrđuje, prenosi Hina.

Oba lična vozila su hrvatskih registracija.

- Zbog potreba obavljanja uviđaja, koji je u toku, promet na ovoj dionici ceste u cijelosti je zatvoren i preusmjeren na županijsku cestu od čvora Prapratno do čvora Zaradež. Nakon uviđaja bit će poznate okolnosti koje su dovele do navedenih stradavanja - ističu u policiji.