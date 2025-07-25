Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

HRVATSKA

Stravična saobraćajna nesreća na Pelješcu, dvije osobe poginule

Nakon uviđaja bit će poznate okolnosti koje su dovele do navedenih stradavanja, ističu u policiji

Sa mjesta nesreće. Screenshot

A. O.

25.7.2025

U direktnom sudaru dva vozila u petak oko 13:50 sati između mjesta Ponikve i Prapratno na Pelješcu šest je osoba povrijeđeno, od kojih je jedna preminula na putu do bolnice, a druga u bolnici, saopćila je dubrovačko-neretvanska policija.

Iz policije su naveli kako je na putu do bolnice preminula 74-godišnja hrvatska državljanka, dok je u bolnici preminula strana državljanka čiji se identitet još utvrđuje, prenosi Hina.

Oba lična vozila su hrvatskih registracija.

- Zbog potreba obavljanja uviđaja, koji je u toku, promet na ovoj dionici ceste u cijelosti je zatvoren i preusmjeren na županijsku cestu od čvora Prapratno do čvora Zaradež. Nakon uviđaja bit će poznate okolnosti koje su dovele do navedenih stradavanja - ističu u policiji.

# PELJEŠAC
# SAOBRAĆAJNA NESREĆA
# HRVATSKA
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.