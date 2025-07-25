Apel iz Prozor-Rame: Neodgovorni pojedinci koriste Ramsko jezero dok su kanaderi u akciji

Iako je ranije u petak Civilna zaštita Općine Prozor-Rama uputila apel i molbu da plivači i vozači splavova, čamaca i svih ostalih plovila danas ne isplovljavaju na Ramsko jezero, koje koriste dva kanadera u gašenju velikog požara u okolici Prozor-Rame, neki su se na to oglušili. Ponovno je upućen apel da se na Ramsko jezero ne isplovljava kako ne bi došlo do tragedije.

- Civilna zaštita Općine Prozor-Rama, vatrogasne jedinice Općine Prozor-Rame te Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo Hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK) od jučer su upozoravale i pozivale građane da danas tokom dana ne koriste Ramsko jezero za bilo kakve aktivnosti, s obzirom na to da će zračne snage sa spomenutog jezera uzimati vodu. Uprkos brojnim apelima, evidentno postoje neodgovorni pojedinci koji i u vrijeme dok kanaderi uzimaju vodu bezbrižno splavare jezerom. Bojazan da bi se mogla dogoditi tragedija zbog ovog neodgovornog ponašanja je prisutna - kazao je u razgovoru za Fenu portparol Vlade HNK i kantonalnog Stožera civilne zaštite Pero Pavlović.

Nadležne službe ponovno su uputile apel građanima da zbog sigurnosti i nesmetanog djelovanja protivpožarnih zračnih snaga izbjegavaju aktivnosti na jezeru. Kupačima je preporučeno da ne ulaze u vodu, a vlasnicima splavova, čamaca i drugih plovila da ne isplovljavaju.

- Kanaderi prilikom uzimanja vode razvijaju veliku brzinu i stvaraju vodene mlazove koji mogu biti opasni za osobe i plovila na jezeru. Unaprijed vam zahvaljujemo na razumijevanju i saradnji - navodi se u apelu.