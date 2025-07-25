BORBA S VATROM

Uz pomoć kanadera iz Hrvatske i vatrogasaca iz Jablanice i Konjica lokalizovan veliki požar u Prozor-Rami

Veliki požar. Rama-Prozor.info

S. B.

25.7.2025

Veliki požar koji je u četvrtak buknuo na području Prozor-Rame uspješno je lokalizovan zahvaljujući brzoj reakciji i zajedničkim naporima više ekipa s kopna i iz zraka.

Kako prenosi portal Rama-Prozor.info, ključnu ulogu u obuzdavanju vatrene stihije imali su piloti kanadera iz Hrvatske, koji su tokom dana neprekidno nadlijetali požarište i izbacivali vodu. Nakon iscrpljujuće misije, vratili su se u bazu oko 20 sati.

Na terenu su se borili lokalni vatrogasci iz Prozor-Rame, kao i njihove kolege iz Jablanice i Konjica koji su odmah pritekli u pomoć. U akciju je bio uključen i helikopter Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, čime je dodatno ojačan odgovor na požar.

Zahvaljujući koordinisanom djelovanju, širenje požara je zaustavljeno, a na terenu se nastavlja nadzor radi potpune sanacije žarišta.

Bitno je naglasiti, požar je lokaliziran, još uvijek ima sporadično dimnih područja ali rijetko otvorenog plamena. Nadamo se da će ovo užasno razdoblje vrlo brzo biti iza nas i vatra u potpunosti ugašena, naveli su iz Rama-Prozor.info.

# POŽAR
# PROZOR
