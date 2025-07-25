POREČ

Mladić iz Slovenije hospitaliziran nakon tučnjave na koncertu

Kasnije smo saznali da ima napuknutu lobanju, istakla je majka mladića

Skandal na koncertu. Jutarnji list

S. B.

25.7.2025

Mladić Teo iz Slovenije teško je pretučen tokom koncerta repera Jale Brata i Bube Corellija u Poreču. 

Petorica zaštitara ispred kluba Saints & Sinners su ga brutalno napala, zbog čega je hospitaliziran u pulskoj bolnici sa ozbiljnim povredama, uključujući napuknuće lobanje i povrede uha. 

Zaštitari ga pretukli 

Njegova majka i svjedoci potvrdili su ovu informaciju za Jutarnji list.

- Oko dva ujutro nazvala nas je njegova prijateljica. Rekla je da su Tea pretukli zaštitari ispred kluba i da je hitna pomoć došla po njega - ispričala je Teova majka Tina Tkalec te dodala.

- Kasnije smo saznali da ima napuknutu lobanju, puknut bubnjić, glava i tijelo su mu prekriveni modricama, a na koljenima ima šavove - istakla je.

Slučaj prijavljen policiji

Teo je, prema njegovom iskazu, izašao iz kluba na zrak kada je bez ikakvog upozorenja fizički napadnut.

- Rekao mi je, da je došao je jedan odostraga i udario me. Kad sam se okrenuo, petorica zaštitara su krenula na mene. Pokušao sam se udaljiti, ali su me srušili i počeli udarati. Skakali su mi po tijelu dok nisam izgubio svijest - navela je ona.

Slučaj je prijavljen policiji, koja je potvrdila da je dojavu dobila 25. jula u 1:25 sati.

- Policijski službenici utvrđuju sve okolnosti događaja. Za sada nemamo potvrdu o težini povreda jer još nije pristigla liječnička dokumentacija - naveli su iz Policijske uprave istarske.

