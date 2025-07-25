Mladić iz Slovenije hospitaliziran nakon tučnjave na koncertu

Mladić Teo iz Slovenije teško je pretučen tokom koncerta repera Jale Brata i Bube Corellija u Poreču.

Petorica zaštitara ispred kluba Saints & Sinners su ga brutalno napala, zbog čega je hospitaliziran u pulskoj bolnici sa ozbiljnim povredama, uključujući napuknuće lobanje i povrede uha.

Zaštitari ga pretukli

Njegova majka i svjedoci potvrdili su ovu informaciju za Jutarnji list.

- Oko dva ujutro nazvala nas je njegova prijateljica. Rekla je da su Tea pretukli zaštitari ispred kluba i da je hitna pomoć došla po njega - ispričala je Teova majka Tina Tkalec te dodala.

- Kasnije smo saznali da ima napuknutu lobanju, puknut bubnjić, glava i tijelo su mu prekriveni modricama, a na koljenima ima šavove - istakla je.

Slučaj prijavljen policiji

Teo je, prema njegovom iskazu, izašao iz kluba na zrak kada je bez ikakvog upozorenja fizički napadnut.

- Rekao mi je, da je došao je jedan odostraga i udario me. Kad sam se okrenuo, petorica zaštitara su krenula na mene. Pokušao sam se udaljiti, ali su me srušili i počeli udarati. Skakali su mi po tijelu dok nisam izgubio svijest - navela je ona.

Slučaj je prijavljen policiji, koja je potvrdila da je dojavu dobila 25. jula u 1:25 sati.

- Policijski službenici utvrđuju sve okolnosti događaja. Za sada nemamo potvrdu o težini povreda jer još nije pristigla liječnička dokumentacija - naveli su iz Policijske uprave istarske.