Mladić iz Slovenije hospitaliziran nakon tučnjave na koncertu

Mladić Teo iz Slovenije teško je pretučen tokom koncerta repera Jale Brata i Bube Corellija u Poreču.
Petorica zaštitara ispred kluba Saints & Sinners su ga brutalno napala, zbog čega je hospitaliziran u pulskoj bolnici sa ozbiljnim povredama, uključujući napuknuće lobanje i povrede uha.
Zaštitari ga pretukli
Njegova majka i svjedoci potvrdili su ovu informaciju za Jutarnji list.
- Oko dva ujutro nazvala nas je njegova prijateljica. Rekla je da su Tea pretukli zaštitari ispred kluba i da je hitna pomoć došla po njega - ispričala je Teova majka Tina Tkalec te dodala.
- Kasnije smo saznali da ima napuknutu lobanju, puknut bubnjić, glava i tijelo su mu prekriveni modricama, a na koljenima ima šavove - istakla je.
Slučaj prijavljen policiji
Teo je, prema njegovom iskazu, izašao iz kluba na zrak kada je bez ikakvog upozorenja fizički napadnut.
- Rekao mi je, da je došao je jedan odostraga i udario me. Kad sam se okrenuo, petorica zaštitara su krenula na mene. Pokušao sam se udaljiti, ali su me srušili i počeli udarati. Skakali su mi po tijelu dok nisam izgubio svijest - navela je ona.
Slučaj je prijavljen policiji, koja je potvrdila da je dojavu dobila 25. jula u 1:25 sati.
- Policijski službenici utvrđuju sve okolnosti događaja. Za sada nemamo potvrdu o težini povreda jer još nije pristigla liječnička dokumentacija - naveli su iz Policijske uprave istarske.