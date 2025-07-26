U DOBOJU

Izgorio automobil poslanika u NSRS-u Amira Hurtića, on poručio: "Ne mogu me uplašiti"

Na mjestu događaja vrši se uviđaj s ciljem utvrđivanja uzroka požara i okolnosti pod kojima je došlo do incidenta

Hurtićevo vozilo. Facebook

M. Až.

26.7.2025

Automobil narodnog poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srpske Amira Hurtića iz poslaničke grupe BH Zeleni – SDA izgorio je u noći sa petka na subotu u dobojskom naselju Grapska, potvrđeno je iz Policijske uprave Doboj.

Prema informacijama policije, prijava o požaru zaprimljena je oko jedan sat iza ponoći, a nadležne službe su brzo intervenisale i lokalizovale požar.

Na mjestu događaja vrši se uviđaj s ciljem utvrđivanja uzroka požara i okolnosti pod kojima je došlo do incidenta.

Poslanik Hurtić je na svom Facebook profilu objavio fotografiju izgorenog auta uz poruku: "Ne, uplašiti me ne možete".

Istraga je u toku.

# DOBOJ
# NSRS
# AMIR HURTIĆ
