Amir Hurtić nakon paljevine automobila za "Avaz": Inspektori su ovdje, mislim da je podmetnuto

Sinoć je u naselju Grapska kod Doboja izgorio automobil poslanika u NSRS Amira Hurtića. Dok traje uviđaj, Hurtić se kratko javio za "Avaz" i potvrdio da se sve desilo oko 1 sat iza ponoći.

- Inspektori su ovdje, rade svoj posao. I oni misle da je podmetnuto. Sinoć je bio koncert Lepe Brene u Doboju, dešavale su se neke stvari i mislim da je to podmetnuto. Imali smo u subotu promociju knjige "Genocid u Grapskoj" ovdje kod nas, gdje sam i ja učestvovao i Institut iz Sarajeva. Govorio sam oko toga i o ulozi rezervne policije. Meni miriše na to - kazao je Hurtić za Avaz.