Novi detalji dvostrukog ubistva u Budvi: Ubio ih najbliži rođak, svemu prethodila svađa oko prijevoza turista brodom

U pucnjavi koja se dogodila u Budvi, na Slovenskoj plaži, smrtno su stradali S.S. i njegov sin N.S. Za dvostruko ubistvo osumnjičen je S.S. (65), brat odnosno stric nastradalih, koji je uhapšen, saopćeno je nezvanično CdM-u iz policije.

- Jutros oko 8 sati dežurnoj službi Odjeljenja bezbjednosti Budva prijavljeno je da je u ulici Slovenska obala došlo do upotrebe vatrenog oružja. Policijski službenici odmah su izašli na mjesto događaja, gdje su zatekli osumnjičenog S.S. (65), pronašli vatreno oružje i uhapsili ga - kazali su iz policije.