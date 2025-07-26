TRAGEDIJA U CRNOJ GORI

Novi detalji dvostrukog ubistva u Budvi: Ubio ih najbliži rođak, svemu prethodila svađa oko prijevoza turista brodom

Od posljedica ranjavanja vatrenim oružjem smrtno su stradali brat i nećak osumnjičenog

Mjesto zločina. Vuk Lajović/Vijesti.me

M. Až.

26.7.2025

U pucnjavi koja se dogodila u Budvi, na Slovenskoj plaži, smrtno su stradali S.S. i njegov sin N.S. Za dvostruko ubistvo osumnjičen je S.S. (65), brat odnosno stric nastradalih, koji je uhapšen, saopćeno je nezvanično CdM-u iz policije.

- Jutros oko 8 sati dežurnoj službi Odjeljenja bezbjednosti Budva prijavljeno je da je u ulici Slovenska obala došlo do upotrebe vatrenog oružja. Policijski službenici odmah su izašli na mjesto događaja, gdje su zatekli osumnjičenog S.S. (65), pronašli vatreno oružje i uhapsili ga - kazali su iz policije.

Od posljedica ranjavanja vatrenim oružjem smrtno su stradali brat i nećak osumnjičenog.

Tragediji je navodno prethodila svađa vezana za prijevoz putnika brodom.

# UBISTVO
# BUDVA
# CRNA GORA
