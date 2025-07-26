Tragedija na putu Bileća – Trebinje: Dvije djevojke iz Lazarevca poginule u sudaru s kamionom

Dvije djevojke iz Lazarevca, stare 22 godine, preminule su od zadobijenih povreda u sudaru putničkog i teretnog vozila na magistralnom putu Bileća – Trebinje, u mjestu Čepelica, potvrđeno je iz bolnice u Trebinju.

Djevojke su bile same u vozilu koje je jutros podletjelo pod kamion. Dovezene su u bolnicu bez znakova života. Pokušana je reanimacija, ali nisu uspjeli spasiti njihove živote.

Nesreća se dogodila oko 9:30 sati, a uviđaj su obavili pripadnici policije iz Bileće zajedno sa dežurnim tužiocem Okružnog javnog tužilaštva u Trebinju.