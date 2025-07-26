Šire se snimke brutalnog napada ispred kluba gdje su nastupali Jala i Buba: "Skakali su mi po tijelu dok nisam izgubio svijest"

Do incidenta je došlo u ranim jutarnjim satima u petak. Policija iz Istre navodi da su oko 1.25 primili dojavu o povrijeđenom 19-godišnjem slovenskom državljaninu u ugostiteljskom objektu na Obali maršala Tita u Poreču.

Po njegovim riječima, mladić je primljen na hitnu u petak ujutro, a nakon prve obrade prebačen je na odjel neurohirurgije zbog povreda glave. Međutim, nije bilo potrebe za smještajem na intenzivnu njegu jer nije bio životno ugrožen.

- Tokom dana bit će urađena kontrolna dijagnostika, a ako stanje mladića bude stabilno, moguć je i otpust iz bolnice - rekao je Angelini i dodao da je kritično razdoblje prošlo.

Devetnaestogodišnji slovenski državljanin, koji je teško povrijeđen u noći s četvrtka na petak ispred noćnog kluba Saints & Sinners u Poreču, tokom koncerta repera Jale Brata i Bube Corellija, van je životne opasnosti, ali i dalje je pod nadzorom u Općoj bolnici u Puli, potvrdio je za Hinu direktor bolnice dr. Andrej Angelini.

Iako su se u javnosti pojavile nezvanične informacije i snimak na kojem se vidi više osoba kako učestvuju u napadu, policija još nije potvrdila nijedno hapšenje.

- Policija provodi sveobuhvatnu kriminalističku istragu i trenutno ne možemo podijeliti dodatne informacije o konkretnim radnjama - saopćili su iz istarske policije.

Napukla lobanja

„Oko dva ujutro nazvala nas je njegova prijateljica. Rekla je da su Tea pretukli zaštitari ispred kluba i da ga je hitna prevezla u bolnicu“, izjavila je za Jutarnji list majka mladića Tina Tkalec.

- Muž je odmah krenuo prema Puli. Kada je stigao, Teo je bio na hitnoj. Kasnije smo saznali da ima napuklu lobanju, puknut bubnjić, tijelo i glava su mu puni modrica, a na koljenima ima šavove“, dodala je.

"Skakali su po meni"

Prema iskazu samog mladića, potvrđenom i snimkom koju je dobila njegova majka, Teo je izašao iz kluba da udahne svjež zrak, kada je bez upozorenja fizički napadnut.

- Rekao mi je: "Došao je jedan iza mene i udario me. Kada sam se okrenuo, petorica zaštitara su nasrnula na mene. Pokušao sam se udaljiti, ali su me oborili i počeli udarati. Skakali su po meni dok nisam izgubio svijest" - prenijela je njegova majka.

Tina Tkalec je angažovala advokata iz Rijeke koji je već u kontaktu s policijom i bolnicom, te je najavila tužbu protiv kluba i svih pet napadača.

- Na snimci se jasno vidi – Teo pokušava otići, a oni ga napadaju s leđa. Bio je potpuno sam, nije imao sukob s nikim - rekla je.

Napad se dogodio tokom nastupa popularnih repera Jale Brata i Bube Corellija. Klub Saints & Sinners se još nije oglasio povodom incidenta.

Osuda nasilja

Gradonačelnik Poreča i saborski zastupnik Loris Peršurić izrazio je žaljenje zbog incidenta, mladiću poželio brz oporavak i uputio podršku njemu i njegovoj porodici.

- Poreč je oduvijek bio, i ostat će siguran grad, grad tolerancije, poštovanja i suživota. Zato najoštrije osuđujem svaki oblik nasilja, a posebno ono koje dolazi od osoba čiji je zadatak da štite druge - rekao je Peršurić za Hinu.

Dodao je da očekuje brzu i temeljitu istragu, te da svi odgovorni moraju odgovarati u skladu sa zakonom.