OGLASIO SE MUP

Pet osoba učestvovalo u sinoćnjoj tučnjavi u centru Tuzle

Svi učesnici su identifikovani i pozvani u službene prostorije na daljnju obradu

S lica mjesta. A. Bešić/Avaz

M. Až.

26.7.2025

Sinoć oko 22.50 sati, Policijska uprava Tuzla – Policijska stanica Centar zaprimila je prijavu da je ispred ugostiteljskog objekta u centru grada došlo do narušavanja javnog reda i mira tučom između više osoba.

Na mjesto događaja odmah je upućena patrola policije, koja je utvrdila da je u incidentu učestvovalo pet osoba. Svi učesnici su identifikovani i pozvani u službene prostorije na daljnju obradu.

O svemu je obaviješten dežurni kantonalni tužilac, koji je naložio da se nastavi rad na dokumentovanju događaja u skladu sa Zakonom o javnom redu i miru Tuzlanskog kantona, te da se podnese zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka.

# TUČNJAVA
# TUZLA
