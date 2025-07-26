SARAJEVO

Eksplozija na Alipašinom Polju: Oštećeni objekti i vozila

Povrijeđenih nije bilo. Nastupila je materijalna šteta na tri objekta i tri vozila, saopćeno je iz MUP-a

Alipašino polje. Općina Novi Grad

M. Až.

26.7.2025

U sarajevskom naselju Alipašino Polje rano jutros aktivirana je eksplozivna naprava, usljed čega je došlo do oštećenja na više objekata i vozila.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo potvrđeno je da su o ovom događaju obaviješteni jutros.

- Jutros u 7:15 sati obaviještena je Policijska uprava Novi Grad da je tokom noći došlo do aktiviranja nepoznate eksplozivne naprave u ulici Trg solidarnosti. Povrijeđenih nije bilo. Nastupila je materijalna šteta na tri objekta i tri vozila - saopćeno je iz MUP-a KS.

Uviđaj su na licu mjesta obavili pripadnici MUP-a KS, a više informacija očekuje se naknadno.

# EKSPLOZIJA
# ALIPAŠINO POLJE
