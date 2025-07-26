Alkohol smanjuje mogućnost rasuđivanja: Sve je više jezivih krivičnih djela pijanih osoba

Ističe da je u Zavodu, kroz dnevnu bolnicu za alkoholizam i srodne ovisnosti, u prošloj godini liječeno više od 60 osoba, a kroz zatvoreni dio odjeljenja za alkoholizam više od 30, dok se mnogi od njih više puta liječe. Pojašnjava da je sve više slučajeva da se liječe mladi ljudi u dobi od 25 do 40 godina, a raste i broj žena.

Specijalista psihijatar u Zavodu za bolesti ovisnosti Kantona Sarajevo, dr. Tarik Hodžić kaže da ne postoje precizni podaci o broju ovisnika, ali smatra da je on u okviru prosjeka u EU, gdje je više od 5 posto ukupne populacije razvilo ovisnost o alkoholu.

Konzumiranje alkohola jedan je od najčešćih uzroka saobraćajnih nesreća na cestama u BiH, ali nisu rijetki primjeri da su počinitelji najtežih krivičnih djela prilikom njihovog izvršenja bili u alkoholiziranom stanju. Prije nekoliko dana u Prnjavoru muškarac je usmrtio svog brata u pijanom stanju.

Konzumaciju alkohola vidi kao javnozdravstveni problem, jer osim onog ko ga koristi, posljedice trpe i porodica, poslovno okruženje ili komšiluk. Kad je riječ o medicinskim posljedicama, Hodžić u kratkoročne ubraja smetnje rasuđivanja i neminovne greške pri donošenju odluka, promjene raspoloženja, usporene reflekse, nesigurnost u hodu, oštećenja pamćenja ili dehidraciju.

- Alkohol je depresor centralnog nervnog sistema i od svih psihoaktivnih supstanci, legalnih i nelegalnih, ima vjerovatno najveći potencijal dezinhibitornog djelovanja, što u suštini znači da ukida ili značajno smanjuje kontrolu viših, razumskih, kognitivnih centara nad nižim, nagonskim. Ponekad se to objasni našom poslovicom: „Pijan kaže ili uradi šta trijezan misli“. Dugoročne zdravstvene posljedice podrazumijevaju oštećenja jednjaka, želuca, jetre, oštećenja srca i krvnih žila, te nervnog sistema s neurološkim i psihološkim aspektom - demencija, atrofija sive mase mozga, polineuropatija, epilepsija, depresija, anksioznost, sklonost impulsivnom reagovanju, ovisnost, delirij – naglašava dr. Hodžić.

Nivo agresivnosti

On je komentirao vijesti o nasilju i najtežim krivičnim djelima počinjenim pod utjecajem alkohola.

- Činjenica da alkohol može povisiti nivo agresivnosti i dovesti do najtežih krivičnih djela stoji čvrsto kao što stoji Trebević iznad Sarajeva. Od svih psihoaktivnih supstanci uzrokuje najznačajniju, dezinhibiciju u ponašanju i značajno otežava ili poništava kontrolu viših centara nad nižim u mozgu – kaže Hodžić.

Osjećaj ugroženosti veći

Kaže da razmišljamo šta jedemo, šta pijemo, kad spavamo, s kim ulazimo u seksualne odnose i umijemo na tenziju razumno odgovoriti.

- Sve ove osobine po kojima smo drugačiji alkohol ometa, te je pod uticajem alkohola osjećaj ugroženosti često veći, pa se bespotrebno branimo napadajući druge. Promiskuitetniji smo jer težimo zadovoljenju nagona bez razmišljanja o posljedicama. Hrabriji smo jer ne razumijemo dobro stvarnost i zakočen nam je strah djelovanjem alkohola. Kad sve to uzmete u obzir, jasno vam je zašto pod djejstvom alkohola ljudi voze brzo i ginu, zašto žene ulaze u seksualne odnose u koje trijezne ne bi ušle, zašto muškarci postaju agresivni i skloni nasilju – ističe Hodžić.